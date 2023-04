Cocina con corazón: Así prepara Gemma Mengual su "rico y fácil" salmón a baja temperatura

Han pasado más de diez años desde que Gemma Mengual se retiró de las competiciones, pero el deporte y la vida sana siguen siendo uno de los pilares de su vida. La catalana cuida mucho su alimentación, aunque reconoce que, de vez en cuando, se permite alguna tentación. “Cualquier nutricionista te diría que tienes que tener un día para ti y darte un capricho, eso no mata a nadie”, apunta a LA RAZÓN. Aun así, su plato estrella aúna a la perfección sabor y nutrición, puesto que incluye pescado azul, fundamental en cualquier dieta.

“Soy de hacer cosas sencillas, pero hay un plato que hago que me encanta que es el salmón a baja temperatura. Lo hago con una bolsa de envasar al vacío. Dentro le meto el lomito de salmón y un chorrito de miel, otro poco de limón y las especias que me apetezcan. Entonces lo dejo cocer así en agua caliente, a unos 40 o 50 grados, a fuego lento”, explica Mengual, que apuesta por los métodos más tradicionales para elaborar esta receta: “ El truco es que metas el dedo y no te quemes, yo ni uso termómetro. Si tienes vitrocerámica, yo la suelo poner a nivel 2 o 3. Está muy rico, y ya ves, es muy fácil de hacer”.

Eso sí, Gemma Mengual avisa de que la bolsa debe estar cerrada herméticamente, y desvela su truco para conseguirlo: “Tienes que ir metiendo la bolsa poco a poco, y cuando veas que va entrando, la vas cerrando. Si no, no se queda al vacío y queda aire dentro”.

Se trata de un plato delicioso con el que sorprende a sus amigos y sus hijos, a quienes intenta inculcar la importancia de comer de forma saludable: “Entre semana preparo mucho los menús, que tengan proteínas, carne blanca, pescado, vegetales, una crema… Si no, ellos tirarían de un plato de pasta y más felices que nadie”.

Ingredientes para 2 personas:

2 lomos de salmón

2 bolsas de envasar al vacío

1 limón

Un poco de miel

Agua