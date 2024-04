La confesión de Daniel Sancho: "Golpeé su cabeza contra el lavabo hasta que murió"

El 6 de agosto de 2023 Daniel Sancho pidió declarar de nuevo ante la Policía de Koh Samui. "Hablé con el señor Edwin sobre pedir que pusiera fin a la relación, pero el señor Edwin trató de tener relaciones sexuales conmigo, entonces me negué, me puse de pie y le di un fuerte puñetazo con la mano izquierda en la cara. Su cabeza golpeó con fuerza en el borde del lavabo, haciendo que se rompiese la cabeza, pero no había sangre. Pero aún casi inconsciente trató de morderme el brazo izquierdo y luchar contra mí. Por tanto, atrapé a Edwin y le golpeé contra el borde del lavabo hasta que quedó inconsciente. Me di cuenta de que había mucha sangre fluyendo por el suelo. Me sorprendió y luego paré durante una hora hasta asegurarme de que Edwin estaba muerto. Así que arrastré su cuerpo hasta la ducha y encendí el agua para lavar la sangre de Edwin. Luego bajé a comprar cuchillos, sierras y otros artículos para tratar de cubrir mi culpa. Usé un cuchillo y una sierra para cortar el cuello hasta que se rompió". Una nueva versión de lo ocurrido y que estaba motivada por la confianza de que si confesaba la verdad sería extraditado a España. Nunca volvió.

Sanchor eveló que "mantenía una relación con Arrieta desde hacia un año" y que éste le habría amenazado con hacer públicas unas fotos y enviárselas a su familia, según el atestado. Además, el chef explicó que el cirujano era un hombre importante en Colombia.

Esta segunda declaración de Sancho no es muy distinta a la primera realizada el 3 de agosto, cuando dijo que Edwin Arrieta murió accidentalmente tras golpearse la cabeza y que ante el temor a ser imputado por la muerte del médico, descuartizó su cadáver.

Pero aún realizó el chef una tercera declaración, en la que volvería a la primera versión. Lo que no puede negar es el descuartizamiento y ocultación del cadáver, así como la destrucción del pasaporte de Arrieta. "El 3 de agosto de 2023 alrededor de las 3.00 A.M. tomé las caderas y la pierna izquierda y otras partes que no recuerdo, luego conduje la motocicleta a Ban Haad Rin para tirar las bolsas de basura en un vertedero. Guardé el pasaporte, teléfono móvil, cartera y otros artículos", dijo en la segunda declaración. "Corté las partes del cuerpo en 14 ó 15 piezas (…) Luego puse varias partes en el refrigerador, lo había preparado antes», llegó a decir. «El 3 de agosto alrededor de las 6 me desperté y saqué algunos trozos envueltos en plástico negro. Lo puse en mi bolso al hombro y me fui al mar, arrojé allí los restos. Luego regresé al alojamiento", declaró Sancho a la Policía. "Más tarde sobre las 7.00 abrí el refrigerador, cogí más trozos y fui caminando a alquilar un kayak, en la playa, a unos 300 metros de la habitación. Remé frente a Salad Beach a unos 500 ó 600 metros, abrí la bolsa y vertí las partes al mar, luego lavé la bolsa", añadió.

"Alrededor de las 8 conduje una motocicleta con la bolsa al hombro y el cuchillo dentro con el cortarías las bolsas de la basura. Viajé hasta el Anantara Resort Hotel, que está cerca del Panviman Resort Hotel, para comer. Terminé y tomé una motocicleta hasta el Panviman Resort, pero olvidé la bolsa en el Anantara Hotel", según Sancho, quien se había registrado en ese hotel vía online, poco tiempo antes.

Para la Policía tailandesa la premeditación de Daniel Sancho es evidente porque el acusado "había planeado matar al muerto, primero en Koh Phangan, el 1 de agosto alrededor de las 17.00 horas fue hasta los almacenes Big C y compró muchos objetos como cuchillos, bolsas de basura, guantes de goma y equipo de limpieza. El 2 de agosto el acusado condujo una motocicleta para recoger al difunto a las 3 de la tarde desde el muelle de Thong Sala hasta el hotel sentado en la parte trasera de la motocicleta", reflejaron en el atestado los policías tailandeses.

A pesar de que Sancho acudió a la Policía para denunciar la desaparición de Arrieta, los basureros ya habían encontrado los restos de un hombre en un vertedero. Finalmente, Sancho declaró lo ocurrido alegando que la muerte fue fruto de un accidente. Además, confesó tener otra causa pendiente en España, por una pelea.

Colaboró entonces en la reconstrucción de los hechos, de ahí las fotos de Sancho esposado en la playa y flanqueado por la Policía. "Me gustaría hacer una declaración adicional y contar que hoy, 6 de agosto de 2023, he señalado la escena del crimen a los investigadores para apoyar mi confesión", dijo entonces.

También reconoció el lugar donde compró la sierra, el papel de madera y el cuchillo para descuartizar el cuerpo de Arrieta, así como el comercio en el que adquirió el cuchillo, bolsas de plástico, esponjas para fregar platos y estropajos de acero para limpiar. También reconoció en imágenes el lugar donde recogió con su moto al cirujano para llevarlo al bungalow del hotel Bougain Villa, donde ocurrió el crimen que desde hoy se juzga en Tailandia.

Autoinculpado

Ante la oportunidad de añadir algo para la investigación del crimen que le pudiera servir de ayuda en el juicio posterior, Daniel Sancho declaró que había destruido pertenencias de la víctima. "Los bienes del difunto fueron arrojados en la playa de Rin, incluían el teléfono móvil, la cartera y dinero en efectivo en la billetera con unas manchas de sangre y tiré todos los artículos al mar. El dinero encontrado en la caja fuerte me pertenecía, me lo dio mi abuela en España, y lo cambié de euros a dólares y bats en Bangkok. Doy mi consentimiento a los agentes de policía para que lo incauten para su examen posterior", apuntó Sancho.