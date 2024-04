Juicio de Daniel Sancho en Tailandia, en directo: última hora del crimen de Edwin Arrieta

Los abogados de la familia de Edwin Arrieta han dado rueda de prensa. Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte han dado varias pinceladas sobre las claves que presentarán en la Corte como representantes legales de la familia del finado.

"Entendemos que una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre una sierra, no es necesario que compre bolsas, no es necesario que compre cinta y tampoco cuchillos", ha explicado Beatriz Uriarte.

"Por otra parte, tampoco son necesarios los actos que se han realizado con posterioridad, por muy asustado que pueda estar". Con estas palabras la letrada se ha referido al hecho de que Daniel Sancho hiciera "desaparecer la documentación", con el objetivo de que "el asesinato quedase impune.