De Laura Matamoros a Alejandra Rubio: los mejores looks de la boda de Marta López y Kiko Matamoros en Madrid

Kiko Matamoros y Marta López se acaban de dar el 'sí, quiero' en la Basílica de San Miguel en Madrid. Una ceremonia en la que han estado presentes 240 personas, entre ellos familiares, amigos y rostros conocidos de la pequeña pantalla. Los hijos del colaborador de Sálvame no podían faltar a la ceremonia. Así, su hija mayor, Laura Matamoros, es la madrina y ha acompañado a su padre al altar. Diego Matamoros también está presente junto a su novia la influencer Marta Riumbau, eso sí, aunque muchos esperaban que hoy se confirmara la reconciliación con su hija pequeña, Anita Matamoros nos ha enseñado esta mañana en su cuenta de Instagram como se iba a Barcelona. Aunque Belén Esteban no ha querido ir a la boda, y María Patiño y Carmen Borrego no ha sido invitada, sí que está Terelu Campos, su hija Alejandra Rubio que es gran amiga de Marta López, Rafa Mora, Jorge Javier Vázquez, Raúl Prieto y Joaquín Torres también estarán presentes en el gran día de la pareja.

Primero ha tenido lugar una ceremonia religiosa en la basílica de San Miguel, en pleno corazón del Madrid de los Austrias. A pesar de que es el tercer matrimonio para Kiko Matamoros, es el primero por la iglesia. Tras darse el 'sí, quiero' ante los ojos de Dios, la pareja y sus invitados disfrutarán del convite en el prestigioso hotel Mandarin Oriental Ritz, tras disfrutar de una agradable experiencia culinaria a manos del chef Quique Dacosta, la pareja y los invitados disfrutarán hasta altas horas de la madrugada de una exclusiva fiesta para ellos en Oh My Club. Eso sí, todos las invitadas se tendrán que cambiar y poner un vestido largo para el banquete, después de ir de cóctel a la iglesia, como lo pedía el dress code de la boda de Kiko Matamoros y Marta López.

¡No te pierdas los mejores looks que nos ha dejado la boda de Kiko Matamoros y Marta López!

Alejandra Rubio de Hannibal Laguna

Alejandra Rubio de Hannibal Laguna. GTRES

Laura Matamoros de Redondo Brand

Laura Matamoros de Redondo Brand. GTRES

Marta Riumbau de Teresa Helbig

Nuria Marín de Feversave

Nuria Marín a su llegada a la boda. GTRES

Chelo García-Cortés

Chelo García-Cortés a su llegada a la boda. GTRES

Marta Castro

Marta Castro a su llegada a la iglesia. GTRES

*Noticia en constante actualización