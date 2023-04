Máxima tensión: Marta López Álamo estalla por el acercamiento de Kiko Matamoros y su hija Anita

Este fin de semana parece ser que se ha producido un acercamiento histórico. Todo apunta a que Kiko Matamoros y su hija Anita han intentado arreglar sus diferencias y ambos han pasado el día en casa de Laura, la hija mayor del colaborador de televisión, en amor y compañía, algo que ha sentado muy mal a Marta López Álamo, pareja de Matamoros y archienemiga de Anita desde hace años. El ex de Makoke, durante un largo tiempo, se posicionó públicamente contra su hija pequeña y defendió a capa y espada a su novia, pero parece ser que la joven no quiere que entre ellos exista una buena relación y ha estallado en redes por el asunto publicando una fotografía de ella llorando por lo sucedido.

Todo esta tensión ha llegado a su punto más álgido cuando coincidió Kiko Matamoros con su hija Ana al visitar a Laura. La exconcursante de realitys compartió con todos sus seguidores una fotografía de su padre en su casa y, más tarde, una imagen de su hermana, con la que pasó el domingo, avivando los rumores sobre un posible encuentro de la benjamina de la familia con el colaborador de 'Sálvame', con la que ha mantenido un enfrentamiento público desde hace mucho tiempo. Tras esto, Marta López Álamo compartió un story en su perfil de 'Instagram llorando junto al siguiente texto: "Era para mejores amigos. Pero bueno. Es básicamente una situación que llevo aguantando 4 años de la que nunca hablaré pero me pesa. En fin, he llorado por este tema ya demasiado". La modelo, con esto, dejaba entrever que sí había sucedido y que le había sentado muy mal, aunque finalmente, al rato borró la publicación, intentando hacer como que no había ocurrido nada.

Story de Marta López Álamo Instagram

Marta López Álamo, que siempre ha mantenido su postura de no hablar sobre los hijos de Kiko Matamoros, estalló en redes y lanzó un dardo envenenado a su pareja y a su familia, tirando una clara indirecta a todos. Pero por si fuera poco lo ocurrido, Kiko Matamoros y Ana han comenzado a seguirse en redes, gesto que evidencia más aún, si se puede, su acercamiento y reconciliación. Este mal rollo comenzó en 2020, cuando operaron al colaborador de televisión de la vejiga, y su hija, al visitarle, aseguró que sintió desplazada por la pareja de su padre, cargando contra la modelo diciendo que "la copiaba y le perseguía". Kiko Matamoros, tras esto, se pronunció públicamente posicionándose al lado de su novia: "La pelota se ha hecho tan grande que ha dicho ‘estoy harto de que cada vez que me enamoro me tenga que poner de rodillas, cuando le da su sitio a Marta, Ana le dice ‘¿Has elegido? Perfecto, pues te quedas con Marta. Le he dicho que como padre hay actitudes que no voy a bendecir, cosas que no le voy a consentir, esta reacción es injusta y se lo he dicho, pero si se obceca". Pero parece ser que esta situación ha cambiado y que ambos han decidido arreglar sus diferencias. ¿Asistirá Anita Matamoros a la boda de su progenitor con su enemiga pública?