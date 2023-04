El contundente mensaje de Alessandro Lequio sobre su hijo Aless y la polémica de Ana Obregón

Ana Obregón sigue en el punto de mira a raíz de la polémica suscitada por la gestación subrogada de su nieta, a partir de la carga genética de su difunto hijo, Aless Lequio, que perdió la vida hace tres años a consecuencia del cáncer. Se trata de un controvertido asunto sobre el que el abuelo de la pequeña, Alessandro Lequio, no ha querido pronunciarse públicamente.

“Necesito no hablar más, he hecho comentarios por la presión pero prefiero mantenerme en silencio como he hecho desde el 13 de mayo de 2020”, señaló el italiano en “El programa de Ana Rosa”. Como él mismo ha explicado en varias ocasiones, asegura que prefiere no alimentar a los medios con sus declaraciones porque esa era la postura que a su fallecido hijo le hubiera gustado mantener. Inevitablemente, se entiende como un ataque velado a Ana Obregón, que se ha mostrado mucho más abierta de cara a la opinión pública.

Ahora, Alessandro Lequio se ha reafirmado en su decisión y ha publicado en sus redes sociales un simple pero tajante mensaje que deja claro que su camino es el del silencio. “Caminando siempre en la misma dirección”, ha escrito junto a una imagen en la que él y su hijo aparecen andando por la calle. Llama la atención, además, la hora a la que ha compartido esta reflexión: las 5 de la madrugada.

La traducción es clara: se mantendrá en silencio porque es lo que a su hijo Aless le hubiera gustado, según su versión.

En la parte radicalmente opuesta se encuentra Ana Obregón, que acaba de publicar un libro en el que desgrana todo lo que vivió durante la enfermedad de su hijo y los meses posteriores a la muerte. Incluso narra que intentó suicidarse y publica una especie de novela corta que Aless escribió durante su tratamiento contra el cáncer. Todos los beneficios de la venta de la obra irán destinados a la Fundación Aless Lequio, que pretende ayudar en la lucha contra la enfermedad.