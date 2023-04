Alessandro Lequio, sobre por qué no tiene el libro de su hijo: "Yo tengo otra familia"

'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir Aless Lequio cuando le diagnosticaron cáncer y que ha terminado Ana Obregón, ha salido hoy a la venta. Por fin, después de una larga espera, las reflexiones del joven están disponibles para el disfrute de todos los que quieran conocer su historia y la de su madre, que ha escrito un relato paralelo donde plasma cómo ha sido para ella la enfermedad y pérdida de su hijo. Es, sin duda, una de las noticias del día y todos los medios y programas han comentado algunos de los fragmentos de la novela.

Y en el club social de 'El programa de Ana Rosa' no iban a ser menos, teniendo a Alessandro Lequio entre los colaboradores. El aristócrata, que se ha convertido estas últimas semanas en el otro protagonista de esta turbulenta historia tras salir a la luz que ha sido abuelo por gestación subrogada casi tres años después del fallecimiento de Aless, se ha querido desmarcar de toda esta historia y, desde el primer momento, ha querido guardar silencio y no pronunciarse sobre este asunto, algo que le causa mucho dolor. Pero, como era de esperar, sus compañeros no han podido evitar preguntarle sobre el libro.

Alessandro Lecquio y su hijo Aless Instagram

Cristina Tárrega ha sido una de las primeras colaboradoras que se ha atrevido a preguntarle a Alessandro Lequio sobre su nieta, afirmando que ella es conocedora de que le gustan los niños, pero antes de terminar la frase, él le ha cortado de manera muy tajante. "Me gustan los míos", decía con dureza. Tras esto, han comenzado a hablar sobre 'El chico de las musarañas', y el conde ha desvelado que no ha recibido ningún ejemplar del libro de su hijo. El italiano ha revelado que tampoco ha pedido tenerlo y que ni Ana Obregón ni la editorial le han enviado nada, aunque le ha parecido una buena decisión porque todos los fondos van destinados a la Fundación Aless Lequio. A pesar de todo, ha asegurado que quiere leerlo y que lo comprará.

Tras esta confesión, Cristina Tárrega ha querido matizar este asunto, añadiendo que hay una orden para que no salga ni un solo libro para promoción ni para amigos, ya que la recaudación es para la lucha contra el cáncer. Aún así, Alessandro Lequio, sobre el libro, ha sido muy tajante: "Yo llevo 15 años casado y con una familia. Yo tengo otra familia. Mi vida es otra. Yo no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Eso es pasado remoto. Es que no. Mi vida es otra." La tensión y la incomodidad se palpaba en el ambiente y, después de visualizar la última pieza sobre el libro, Ana Rosa Quintana ha pedido cambiar de asunto. "Te pido por favor que cambiemos de tema", zanjaba la presentadora del espacio.