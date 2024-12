El contundente mensaje de Belén Esteban contra la homofobia

Belén Esteban es una líder de opinión, pues todo lo que dice cuenta con el altavoz de los medios de comunicación. Además, son millones los fieles que atesora a modo de fan, que la defienden cuando llega el momento de sacar las uñas, pero que también le dan toques de atención cuando creen que se sale del camino. Pero si algo destacan todos los que siguen sus andanzas, ya sean televisivas o en redes sociales, es que no se calla ni una y todo lo que piensa lo suelta, sin más, sin paños calientes. Es parte de su encanto y gracias a ello ha logrado llegar tan bien al público, aunque también haya quienes no la soporten. Ella no cae bien a todo el mundo, como también sucede que ella no tolera a todos. Por ejemplo, no tolera a los intolerantes, especialmente aquellos definidos como homófobos. Algo que ha querido demostrar a través de un importante mensaje que ha querido transmitir para concienciar.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

Ha sido un fin de semana de locos, en el que Belén Esteban se coló en una cena de empresa micro en mano para cantar ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G. Después de pasada la resaca, la colaboradora quiso ponerse seria y ayudar a eliminar los estereotipos que estigmatizan al colectivo LGTBIQ+, especialmente después de la propagación del VIH en la década de los 80 y 90: “El 5 de junio de 1981 se reconoce el SIDA como Estado de Pandemia. En enero de 1983, el equipo del Instituto de Pasteur consigue aislar el virus. En septiembre de 1987 se consigue comercializar AZT, el primer antirretroviral gracias a la presión de los activistas. En noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció a causa del SIDA junto a 42 millones más.En septiembre de 1996 dejamos de hablar de SIDA para hablar de portadores de VIH”, enumera los hitos que se han conseguido en la lucha contra esta enfermedad.

Story de Belén Esteban Instagram

Belén Esteban no termina ahí su escrito en los stories de su cuenta personal de Instagram: “En esta pandemia no se luchó contra conspiradores ni negacionistas, fue más fácil, solo teníamos homófobos”, cierra su contundente mensaje la colaboradora. Con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebra cada año el 1 de diciembre, no quiso dejar desaprovechar la oportunidad de utilizar el altavoz que suponen sus redes sociales para ayudar a todo aquel que considera. Esta vez ha velado por eliminar el estigma de una comunidad de personas en las que esta enfermedad incidió con especial virulencia, pero que no entiende de clases sociales, sexualidad, géneros o razas. Todos somos iguales ante el virus, todos deberíamos trabajar juntos en su contra y no precisamente con aquellos que han resultado contagiados. Actualmente no existe una cura para la enfermedad, pero sí un eficaz tratamiento que impide que sea transmisible y que permite al paciente una vida completamente normal. Al bajar la carga viral hasta hacerla indetectable, se logra que sea intransmisible.