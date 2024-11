María José Campanario reflexiona tras el berrinche de Belén Esteban

María José Campanariole ha perdido al fin el miedo a las redes sociales. Ha tenido una relación de amor-odio con ellas, pues hacía incursiones que llamaban poderosamente la atención del público, lo que eso termina traduciéndose en halagos y críticas por igual. La mujer de Jesulín de Ubriqueno siempre ha llevado bien los malos comentarios, pero poco a poco se ha ido haciendo fuerte ante este tipo de ataques, hasta que ha terminado por abrir por completo su perfil, hacerlo público, y entretener e informar a sus fans con sus ocurrencias. Con cerca de 70.000 seguidores en Instagram, la odontóloga ha comenzado a cogerle el gusto a eso de publicar fotografías a modo de selfie para recibir piropos, así como a presumir de sus planes en familia y lo bien rodeada que está siempre. También alguna que otra reflexión en profundidad, que ayuda a conocer un poco mejor cómo piensa y siente.

María José Campanario habla abiertamente de la enfermedad que padece Redes sociales

Así, María José Campanario ha querido poner el foco de atención ahora a las críticas que ha recibido a lo largo de los años y que, en muchas ocasiones, han conseguido hundirle. Ha trabajado muy duro para que no le afecte la opinión ajena y hacerse fuerte ante la adversidad, lo que encierra mucho trabajo de crecimiento personal y empaparse de sabiduría de muchos psicólogos. Así lo hace ahora al compartir un vídeo de la psicóloga Elizabeth Clapés, que teoriza sobre los comentarios negativos y la forma en la que los interpretamos: “Si no quieres que te critiquen, no existas. No hagas nada, no hagas ruido. Sé silencio. No seas tú, no alces la voz, no llames la atención. Entonces así, no te criticará nadie, porque no te verán”, comienza a plantear la problemática. Algo que en su día fue la opción escogida por la mujer del torero, que siempre se ha sentido víctima de la atención mediática, aunque recurrentemente acudía a los medios a golpe de exclusiva para dejarse ver. Una dualidad que siempre ha sido muy criticada.

Así, la psicóloga continúa explicando que la felicidad y la plenitud está en sentirse libre para hacer lo que a uno le apetezca, pero siempre estableciendo el límite en el respeto hacia los demás: “Pero si tú quieres poder ser tú, poder ser feliz, poder expresarte, poder tener redes sociales y poder crear tu contenido, atente a que, por desgracia, va a haber personas que se van a tomar su tiempo, un tiempo de su vida, en criticarte. Son personas que, si tuviesen una vida más interesante, tuviesen más cosas que hacer y estuviese satisfechos con lo que tienen, no depositarían su tiempo en criticar a otras personas. Una mente ocupada y una mente feliz, una mente entretenida, una mente satisfecha, no da por culo a nadie”. Un mensaje que parece que María José Campanario quiere hacer propio, al compartirlo con sus seguidores y dejar claro que suscribe todas y cada una de sus palabras.

Y es que María José Campanario se ha cansado ya de ser un nombre recurrente para quien quiera remover el avispero. Es el caso quizá de Belén Esteban, que de vez en cuando la rescata del pasado para darle nuevos meneos y que se vuelva a hablar de su eterno conflicto. Esto moviliza a sus incondicionales, que terminan posicionándose en batalla. La última vez que sucedió fue unas semanas atrás, cuando la mujer de Jesulín de Ubrique se quitó la máscara y se descubrió bajo una de las estrellas ocultas de ‘Mask Singer’. Esto enfadó mucho a la de San Blas, que terminó por estallar en ‘Ni que fuéramos Shhh’, desvelando que a ella la dejaron fuera del proyecto: “Hay una cosa que nunca he contado. En Antena 3 me cogieron para ‘Mask Singer’, con el contrato firmado y el disfraz hecho, me dijeron que tampoco me querían. Con un contrato firmado eh. No denuncio porque soy buena persona, pero tenía que haberlo hecho (…) Yo sabía que lo que me habían dicho que se había filtrado no era verdad. Me lo dijeron cuando llegamos a Miami, que se rompía el contrato. Ahora me ha sorprendido ver a María José con mi disfraz, me ha llamado la atención”, dejaba caer la posibilidad de que le hayan quitado el puesto con el descarado detalle del mismo disfraz: “Me he quedado un poco así… ella ha ido y me parece muy bien, pero le podían haber cambiado el disfraz”.