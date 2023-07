Cristina Pedroche enseña al detalle su cuerpo una semana después de dar a luz a su hija Laia

Cristina Pedroche no puede disimular la felicidad que le embarga por estar dando sus primeros pasos como mamá primeriza. El pasado 14 de julio, la pequeña Laia llegaba al mundo para llenar de ilusión –y algo de insomnio y miedos habituales- a la presentadora y el chef Dabiz Muñoz. Ahora, ella ha querido descubrirles a sus seguidores de Instagram no solo lo bien que se encuentra en el terreno emocional desde que se estrenase en esta condición, sino también cómo se está recuperando su cuerpo tan solo una semana después de dar a luz.

Cristina Pedroche (Instagram) Redes Sociales

Lo ha hecho, como ya viene siendo habitual en ella, con una amplia sonrisa que sirve de hilo conductor de unas imágenes que están cosechando cientos de interacciones entre sus seguidores desde el primer instante. Y es que la recuperación de Cristian Pedroche tras el alumbramiento está batiendo records y ya puede presumir tan solo siete días después de tener un cuerpo en plena transformación y en la senda del éxito físico. Y eso que aún es pronto y su silueta todavía experimentará más cambios hasta recobrar la normalidad.

“El posparto está siendo ‘interesante’, muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas… pero sobre todo amor, mucho amor. No puedo parar de mirarla y querer estar con ella piel con piel todo el rato. Y amor no solo por mi hija, también por mi cuerpo por ver cómo se ha ido adaptando, como el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso”, comienza a detallar la presentadora de Antena 3 cómo están siendo sus primeros días como mamá, sin esconder los aspectos negativos que entraña, pero especialmente orgullosa de cómo su cuero poco a poco comienza a eliminar todo rastro del embarazo. En su caso, un proceso casi milagroso, que incluso a ella le sorprende, aunque reconoce que el secreto está en su estricto entrenamiento previo.

Cristina Pedroche (Instagram) Redes Sociales

En las fotografías que están causando furor entre sus seguidores, Cristian Pedroche aparece más natural que nunca. La presentadora ha dejado los artificios a un lado y no duda en mostrarse al mundo con el cabello algo alborotado. También con el pecho estratégicamente escondido bajo sus brazos, cediendo todo el protagonismo a su vientre. En él, podemos ver cómo aún necesita llevar las habituales bandas de sujeción y la correspondiente faja abdominal para que todo vuelva a su ser. Unas imágenes que, como ella misma asegura, han sido captadas en el mismo instante en el que han sido publicadas.

“Las dos primeras fotos son de ahora mismo, casi una semana después de dar a luz, la tercera es la última foto que me hice con tripa el jueves al mediodía cuando empezaron con intensidad las olas uterinas (contracciones), la cuarta y la quinta las hice cuatro horas después del parto y la sexta y la séptima al día siguiente. Echaré mucho de menos sentirla dentro de la tripa, pero es verdad que poder mirarla a los ojos es mágico”, detalla la mujer de Dabiz Muñoz, que ha cumplido un sueño con la llegada al mundo de la pequeña Laila.

Cristina Pedroche (Instagram) Redes Sociales

Es más, nada más instalarse en su hogar con su princesa, no pudo más que reconocer que se encontraba en “una nube de amor”, porque se han cumplido con creces sus expectativas: “Sabía que la amaba, pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre, por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible”, reconocía.