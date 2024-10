Cristina Pedroche felicita a Dabiz Muñoz con un mensaje lleno de amor

Cristina Pedroche ha publicado en su cuenta de Instagram toda una declaración de amor para celebrar su aniversario de boda con Dabiz Muñoz. La presentadora ha compartido una imagen reciente junto al chef y el mensaje "All you need is love" ("Todo lo que necesitas es amor"). Además, ha recordado con otra imagen el día de su boda, el 24 de octubre de 2015. Una ceremonia íntima, sin grandes preparativos y en el salón de su casa. Con unos testigos de excepción, los padres de ambos.

Un momento que la propia Pedroche califica de "aventura". "Hoy, hace 9 años que me casé con mi persona favorita", ha escrito, dejando claro que el tiempo ha mantenido intacta la relación. "Le pedí matrimonio a la semana, aunque según le conocí le dije a una amiga que estaba delante que me iba a casar con él, ella me dijo que estaba loca, pero el tiempo demostró que no", confiesa

"Ay marido, cuánto te amo", continúa el cariñoso mensaje. "Siempre te elegiría a ti para ser mi compañero". La pareja ha formado una bonita familia, junto a la pequeña Laia. El chef, por su parte, también ha querido responder a la presentadora con un sencillo, pero significativo "Eres lo mejor de mi vida".