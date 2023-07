La drástica decisión de Cristina Pedroche que afecta al futuro de su hija

La presentadora Cristina Pedroche no puede estar más feliz desde el nacimiento, el pasado 14 de julio, de su hija Laia, la primera que tiene junto al chef Dabiz Muñoz. "Quiero estar con ella piel con piel todo el rato", aseguraba hace unos días en redes sociales, donde ha mostrado también la realidad del postparto y la lactancia materna.

Pero la presentadora de "Password" tiene claro que quiere mantener al margen de la vida pública a la pequeña. Es consciente de la curiosidad que suscita entre sus seguidores ponerle cara a la recién nacida, pero Pedroche y Dabiz Muñoz quieren protegerla y evitar que crezca rodeada de todo lo que conlleva estar expuesto en las redes sociales, incluido el odio.

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión..", ha confesado Pedroche.

"Me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", aseguraba.

Tras dar a luz, la presentadora de Zapeando ha mostrado los cambios de su cuerpo y la rutina de ejercicios que ha realizado durante el embarazo: "No creo que haya sido pesada con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, he ido compartiendo las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", señalaba.