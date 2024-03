Cristina Pedroche, ilusionada otra vez: “Me alegro de que el odio que recibo valga de algo”

Cristina Pedroche se ha labrado una marca personal gracias a su activa presencia en redes sociales. La presentadora e influencer ha compartido en reiteradas ocasiones sus proyectos en su perfil de “Instagram”, así como consejos y buena parte de momentos íntimos con su marido Dabiz Muñoz. Sin embargo, en el último año lo que más ha sonado de ella han sido las críticas, que se han incrementado a raíz de convertirse en madre de la pequeña Laia, cosa que le ha llevado a plantearse alejarse un tiempo de las redes.

Parece ser que este martes ha comenzado con una tonalidad totalmente distinta y Pedroche no ha dudado en dar las gracias. En su perfil ha compartido una historia en la que ha mostrado las últimas cosas que había comprado para estimular el desarrollo de su pequeña. Entre ellas algunos libros interactivos, una caja de cuerdas y un “triángulo” que utiliza Laia para escalar y caminar porque “no le gusta gatear”, ha reconocido la presentadora.

Los juguetes que Cristina Pedroche compra a su hija Instagram

Tras muchos mensajes preguntando de dónde eran los juguetes, Cristina ha rescatado uno de una futura mamá: “Hoy también os habéis propuesto que llore, pero de emoción. Gracias”, decía emocionada. En el mensaje le daba las gracias por haberle hecho pensar en la posibilidad de “tener un parto respetado en una casa de partos dentro de un hospital”. La seguidora, pese a ser médico y tener “un importante sesgo”, empezó a interesarse por los pasos que dio la presentadora previos a tener a Laia. Finalmente se ha decantado por este tipo de parto y ha querido agradecer su influencia directamente a Cristina Pedroche. “No sabes lo que me ayuda leerte. Me ayuda porque me alegro muchísimo por ti y porque el odio que recibo valga de algo. Va a ir todo genial. Confía en tu bebé y en tu cuerpo. La verdad es que me das envidia. Volvería a parir hoy mismo”, relata ilusionada porque su experiencia haya sido beneficiosa para otra mujer.

La presentadora agradece el apoyo Instagram

Pero no ha sido el único del día, pues otra mamá, con una bebé de un mes menos que Laia, le ha dado las gracias por estar “tan actualizada” y acompañarla en la distancia en la gestación de su niño. De hecho, muchas de las cosas que recomienda y los juguetes que compra para su pequeño los saca de la propia influencer. “Me emocionas. Mil gracias de verdad”, le ha respondido en esta ocasión

Cristina Pedroche Instagram

Y es que ha sido tal la emoción por recibir mensajes positivos sin que ella haya hecho activamente nada en este momento, que no ha podido evitar mostrar su alegría para el resto del día: “Canción para venirme arriba: ‘Equilibrio perfecto’”, decía en su siguiente publicación en la que aparecía bailando muy sonriente por lo que le depara la jornada de hoy.