Cristina Pedroche muestra una nueva secuela de su postparto: "Otra cosita más"

Cristina Pedrocheha compartido con tus seguidores una de sus últimas secuelas postparto. La presentadora dio a luz el pasado 14 de julio a Laia, su primera hija junto a Dabiz Muñoz y, desde ese momento, la comunicadora ha ido mostrando en sus redes cómo están siendo sus primeras semanas de mamá primeriza y cómo está viviendo su postparto. "El posparto está siendo ‘interesante’, muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas...pero sobre todo amor, mucho amor. No puedo parar de mirarla y querer estar con ella piel con piel todo el rato. Y amor no solo por mi hija, también por mi cuerpo por ver cómo se ha ido adaptando, como el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso", escribió Pedroche en una publicación unos días después del parto.

Después de recibir numerosas críticas por mostrar la recuperación de su cuerpo en tiempo récord tras dar a luz, Pedroche decidió tomar distancia de las redes por su salud mental. Aún así, algo menos activa que antes, la presentadora ha seguido compartiendo contenido en su perfil de "Instagram", dando visibilidad a la realidad de la maternidad y el postparto. Y en esta última ocasión, la de Vallecas ha publicado una fotografía de la gran cantidad de pelo que está perdiendo desde que se convirtió en mamá. "Pues nada. Otra cosita más del postparto", ha escrito Cristina junto a la imagen de su pérdida capilar.

Horas después de publicarla, Pedroche ha vuelto a compartir una fotografía de ella luciendo melena con el pelo suelto. "Me lo he peinado hoy así para que parezca que tengo más", ha desvelado la presentadora sobre su look. La televisiva, al desvelar esta secuela, ha recibido multitud de mensajes de seguidoras que les había pasado lo mismo en el postparto, junto a algunas recomendaciones sobre el asunto. Pero aún así, ella tiene claro que irá a hacerse unos análisis para saber realmente por qué está perdiendo tanto pelo después de dar a luz.