Cristina Pedroche quiere volver a ser madre: esta es la fecha elegida por la presentadora para tener su segundo hijo

Cristina Pedroche está en viviendo en una nube de amor desde que nació el pasado 14 de julio la pequeña Laia, su primera hija, fruto de su matrimonio con Dabiz Muñoz. Desde el pasado 28 de junio, la colaboradora de "Zapeando" no había vuelto al programa hasta el día de hoy. Radiante y feliz, la de Vallecas ha regresado junto a sus compañeros para hablar sobre su recién estrenada maternidad y cómo está viviendo estos primeros meses de mamá primeriza.

Pedrocheestá viviendo con mucha intensidad esta nueva etapa vital y no está siendo un postparto muy fácil para ella. Pero poco a poco está retomando otra vez todos sus proyectos laborales y, después de su primera entrevista en "Y ahora Sonsoles" el pasado 15 de septiembre, la presentadora ha acudido al plató de "Zapeando", su casa televisiva, para dar algunas pinceladas de su próximo vestido de Las Campanadas y, de paso, sus planes futuros como madre.

"Fue súper querida", ha declarado la de Vallecas sobre la pequeña Laia, bromeando que quiere tener ocho hijos, ahora que sabe cómo es la maternidad. "Ese es mi problema, que si me gusta el yoga, me hago profe de yoga; ahora me gusta ser madre pues quiero ocho", decía entre risas. Pero bromas aparte, lo cierto es que Cristina ya tiene en mente volver a ser madre: "Ocho no, pero una hermanita me gustaría darle". Además, ha dejado claro que solo quiere niñas y que va a esperar "un año o dos" para quedarse otra vez embarazada.

La presentadora quiere seguir ampliando la familia pero, de momento, está centrada en su pequeña Laia. Cristina Pedroche, en una de sus últimas intervenciones con la prensa, desveló que su bebé se parecía a su marido: "A Dabiz, se parece a Dabiz. Tiene los ojos Yo quería que fuera morenita, pero no, es muy blanquita y tiene la naricilla del padre pero los ojitos así grandes, y eso sí que se parece a mí". ¿Saldrá el segundo hijo de la familia con el color de piel de su madre?