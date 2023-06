La crónica de Marta Robles: Dos malas noticias para Irene Montero y seis debates que, por suerte, no serán seis

Lunes

Nos levantamos por la mañana con la pesada carga de encontrar el modo de votar el 23 de julio, que nos ha colocado sobre los hombros Pedro Sánchez. Una iniciativa que hay idiotas que alaban diciendo: «Pedro es un demócrata». Un demócrata que no ha querido esperar a septiembre y ha preferido fastidiar las vacaciones a medio país por lo «demócrata» que es. Pues hoy, Sánchez propone para todos nosotros una tortura más. ¿Cuál? ¡Tachán! Seis debates (¡seis!) entre él y Alberto Núñez Feijóo. ¿Con ellos dos, basta? Más bien sobra, Sánchez, sobra…

¿Seis debates? Si esto, además de no tener precedentes es eso: ¡un método de tortura que, además, acabaría con el decaimiento de la audiencia del primero al sexto, que ya no vería nadie por puro cansancio! ¿Qué ha dicho Feijóo? Que un debate, sí, claro, pero que los debates no se imponen, se negocian. Y que de seis nada, vamos. Buff, menos mal.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez recibe al nuevo líder de la oposición del Partido Popular , Alberto Núñez Feijóo, en el palacio de la Moncloa Alberto R. Roldán La Razón

Martes

La destrucción de la presa de Jersón es una auténtica catástrofe medioambiental. Está en peligro el suministro de agua y, por supuesto, las inundaciones se multiplican; pero además, está la cercanía de la central nuclear de Zaporiyia. Para mantener fríos los seis reactores nucleares de esta central nuclear -hablamos de la central nuclear principal de Europa para objetivos civiles- necesita el agua de esta represa. Existe el temor de que, aunque si bien por ahora la situación está bajo control, si no hay capacidad física de mantener fríos los seis reactores nucleares de la central, pueda ocurrir una catástrofe nuclear.

Miércoles

Presentación a los medios del libro de Ana Obregón. «En 30 años de carrera (ya serán 45 o 50) no había visto nada como esto», dice la actriz y bióloga. Claro. Pero es que más morbo no puede haber. El libro póstumo del hijo fallecido, la hija/nieta llegada al mundo por gestación subrogada, el abuelo sobrevenido que no quiere saber nada de una historia que unos tildan de «maravillosa» y él de «terrorífica», lo que es más comprensible porque incluye la muerte de su hijo de 27 años, tras un pavoroso cáncer. En fin. Creo que Ana ha dicho que no habrá más bebes, pero sí una serie sobre su vida donde volverá a contarlo toooodo. Chica, pues ya no sé de qué más podemos enterarnos.

Ana Obregón en la presentación del libro "El chico de las musarañas" Gtres

Entretanto, el príncipe Harry declara contra todos los tabloides a los que tiene demandados (como pierda tanta demanda no va a tener dinero para pagar ni con exclusivas millonarias de medios amigos) y dice, para empezar: «He estado bajo la presión de la prensa desde que nací». Pues mira. Igual que Ana Sandra… En todo caso, es cierto. El foco de la prensa sobre Harry ha sido aterrador. Otros no lo tienen, pero tampoco la seguridad de tener casa donde vivir y pan para comer todos los días de su vida. Nacer en el seno de una familia real te garantiza muchas cosas. Entre ellas que los paparazzi te persigan y, si tu comportamiento no es ejemplar, se acabe enterando todo el mundo.

Jueves

El Supremo rechaza los recursos de la Fiscalía y confirma el criterio de las audiencias provinciales a la hora de rebajar las penas a agresores sexuales tras la ley del «solo sí es sí». ¿Qué dice Irene Montero? Que «es una mala noticia». Y luego que «hay que proteger a las víctimas de violencias sexuales». Pues sería más fácil si más de un millar de agresores no hubieran sido beneficiados con su ley del solo sí es sí. ¿Una «mala noticia»? Más bien una tragedia, señora Montero. Reconózcalo. Y la responsabilidad es toda suya. Duerma bien.

Viernes

El mundo en shock tras las imágenes de un tipo apuñalando niños en un parque de Francia. Hiere a cuatro y a dos adultos. Dos de los pequeños están entre la vida y la muerte. Pero ¿quién es este tipo? ¿Por qué hace eso? Es un refugiado sirio, se llama Abdalmasih H. Se casó con una sueca en 2013 y tienen un hijo de tres años, pero salió del país hace meses y ella no sabía nada de él. Dicen que entró en Europa definiéndose como cristiano, que durante el apuñalamiento llevaba un crucifijo y decía «en nombre de Jesucristo»… Ni moro ni cristiano. Un asesino. Sin antecedentes, pero con el alma negra.

Y entretanto, España pasa medio día desconcertada ante el acuerdo de Sumar y Podemos: Sumar exige que no se incluya a Irene Montero e Ione Belarra dice que Podemos no acepta porque «Irene es su mayor activo político…». Pero, ¿eso es un acuerdo? Y si Irene es el «mayor activo político» de Podemos ¿quién es el menor? Pues al final hay acuerdo, sí, pero sin Irene…