La crónica de Marta Robles: Victoria azul, elecciones en verano y la sombra de la inteligencia artificial

Lunes

España amanece casi azul por completo. El PP se ha impuesto en la mayor parte de las comunidades y ayuntamientos. Solo entre los populares (y también entre los de VOX que avanzan peligrosamente) cabe espacio para la alegría. Todos se lamentan. Podemos, por supuesto, no reconoce ni medio error. Tan solo dice, con la soberbia que le caracteriza, que saldrá a jugar la segunda parte del partido ¿unido a Sumar? Y con toda la energía. Y por supuesto, que viene el lobo (la extrema derecha que ahora ya incluso pretenden que sea cualquier tipo de derecha. Incluso, alguna que pudo hasta haberles votado a ellos).

Los demás parece que casi no quieren hablar después de que el Partido Popular haya arrasado y logrado el vuelco en seis comunidades autónomas y haya arrebatado el poder territorial al PSOE. La sombra de la mayoría absoluta de Ayuso es demasiado alargada.

Isabel Díaz Ayuso GTRES

Martes

Y aparece Pedro Sánchez. Y decide que esa segunda parte del partido a la que se refería Podemos sea justo el 23 de julio. «El primer día que permite la ley electoral como fecha para convocar las elecciones», se justifica. Ya, presidente, ya. El mismo en el que media España está de vacaciones.

Le dice el presidente a los suyos, además, que toma la decisión del adelanto electoral porque con el magnífico trabajo que han hecho no se merecen el castigo de la sociedad. ¡Qué bueno es que haya niños para echarles la culpa! No es a su equipo al que castiga la sociedad, presidente, es a usted, el último responsable de todo, ¿se acuerda? ¿Se ha planteado que el castigo es para usted? ¿O se le van cosas de la memoria pensando con tantas ganas (perdón, que eso de las ganas es de Ayuso) en esa Europa a la que dicen que está deseando irse?

Pues nada, que toca ir a votar el 23 de julio. Y muchos por correo, porque no tendrán otra posibilidad con los apartamentos ya alquilados y los niños colocados… Así que lo harán por correo, pero con el miedo que da haber visto en estas elecciones los pucherazos y las porquerías que orquestan los políticos en torno a ese voto no presencial. ¿No podría haber evitado todo esto Sánchez convocando las elecciones en septiembre? Ah no, que el quiere ponérselo difícil a los españoles, sacar el rédito político que le dicen sus gurús que supone la fecha y descansar en agosto, con el resultado que sea, tan a gustito, que Europa le espera.

Miércoles

Y seguimos para bingo con la política que nos atenaza y nos va a tener cogidos, por ejem, las narices hasta el 23 de julio. Pero hoy, que es el Día Mundial Sin Tabaco, la primera causa de muerte evitable en el mundo, es un día para la reflexión, porque los creadores de la inteligencia artificial acaban de emitir una advertencia muy seria: si no se controla la IA, podría suponer el peligro de la extinción de la humanidad. La equiparan a una pandemia o una guerra nuclear… ¿Seremos capaces de hacerles caso? ¿O nos quedaremos atrapados en los enfrentamientos dialécticos de los políticos y otros asuntos mucho menos urgentes e importantes? Esto no es una broma. Hay que pararlo. Es prioridad.

Jueves

Otra vez Sánchez. Sí, otra vez. Ahora el presidente va y se «podemiza» (después de que los de Podemos han sido sus máximos enemigos durante toda su legislatura, los que le han llevado a cometer más errores, los que han discutido a su propio Gobierno y lo han criticado y atacado) y decide que aunque los populares anden intentando distanciarse de VOX, unos y otros son la misma cosa. Vamos, que como los argumentos brillan por su ausencia y no va a tener tiempo para muchos regalitos de leyes y otros para cazar al vuelo a los votantes que se le han escapado, se suma al «que viene el lobo» de Podemos.

¿Más? El presidente del Partido Nacionalista Vasco dice que Pedro Sánchez les ha tratado como a un clínex por elegir la fecha que ha elegido, y mientras el PP vasco activa un pacto contra EH Bildu a cambio de facilitar la gobernabilidad al PNV y PSE para evitar instituciones a cargo de la izquierda independentista, que ha sonado tanto en esta campaña que, oye, ha salido reforzada por unos jóvenes que ni se acuerdan de ETA.

Viernes

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido este lunes a su portavoz, Edmundo Bal, que si no retira su candidatura a liderar el partido, ella encabezará una lista alternativa Alberto R. Roldán La Razón

Lo siento, pero esta semana no podía ser de otra manera: todo enturbiado por la política. Después de que Cs se haya desecho y haya comunicado que no se presentará a las elecciones, Inés Arrimadas y Edmundo Bal dejan la política, y Alberto Garzón comunica que no irá en la candidatura de Yolanda Díaz. Cosas veredes. Y las que nos esperan.