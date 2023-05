La crónica de Marta Robles: Racismo, prostitución, rock & roll y una sombra sobre la democracia

Lunes

No era la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Vinicius tuvo que escuchar cánticos racistas desde antes de empezar el partido. «Es que provoca. Hay más negros y no les pasa». Ay, amigo ¿acaso los negros, por serlo, tienen que comportarse como te guste a ti por ser tú blanco? Vinicius es un gran futbolista. Con su personalidad y sus actitudes mejores y peores. Independientemente del color. Y es una vergüenza que siga teniendo que aguantar insultos racistas, que le coloquen una tarjeta roja tras un VAR manipulado.

A partir de ahí, indignación en Brasil y hasta el Cristo del Corcovado apagado (y me río de Janeiro, porque anda que no hay racismo en Brasil…), sanciones contra el Valencia, que se rebela, o al menos lo hace la candidata del PSOE diciendo que es «una campaña injusta» desde Madrid y cuestiona la veracidad del acta que justifica la sanción y el cierre de la grada Mario Kempes. Y múltiples declaraciones de que «Valencia no es racista», «España no es racista», «los españoles no son racistas».

Puede, pero que hay racismo en España y esto no se puede consentir. Así que bienvenidas las detenciones de jóvenes «simpáticos» que cuelgan muñecas hinchables como si fueran Vinicius, sanciones, expulsiones de técnicos manipuladores y lo que sea menester. A ver quién es el guapo que se atreve en el próximo partido a hacer el imbécil.

Martes

Que dice Begoña Villacís que su plan para la prostitución es habilitar prostíbulos «seguros» con espacios higienizados. ¿Qué son prostíbulos «seguros», Sra. Villacís? ¿Aquellos en los que no se maltratará a las chicas porque sólo se relacionaran con puteros buenos y limpios, que pidan permiso en casa para salir a aliviarse en los clubes? Ya sabemos que la prostitución existe, no nos lo tiene que contar usted. También la maldad. Se trata de ponérselo un poco más difícil a los malos. Y entre ellos, a los proxenetas y a los puteros. No de decirle a los primeros que si tienen limpitos los puticlubs donde explotan a las mujeres, serán legales…

Y explotan a la mayoría, ¿sabe usted? Sí, sí, la mayor parte son víctimas de trata o personas como la que le acompañó usted (Ángela, expresidenta de Stop Abolición) a la que la precariedad, el abandono y la desesperación no le dejó más camino que el de la prostitución. Lo cuenta ella misma. ¿Es un acto de voluntad o de «no me queda otra»? Vaya ejemplo el de esta mujer para legalizar la prostitución. Hasta que un prostíbulo no sea un lugar en el que usted quiera que «trabaje» una hermana, una hija o usted misma, no será un lugar a donde mandar a «trabajar» a otras mujeres. Y me temo que eso no pasará jamás ¿O sí, señora Villacís?

No sé si lo sabe, pero en los lugares donde se ha regulado la prostitución hay más trata. ¿Por qué? Pues porque la regulación se lo pone más fácil a los proxenetas que la defienden y que colocan cadenas invisibles a sus víctimas, firmadas con la garantía de que a su familia no les pase nada. Y los proxenetas encuentran cómplices en todas partes por interés o por desconocimiento: abogados, policías, médicos, políticos, banqueros… Ahí se lo dejo. Lamento autopromocionarme pero, si quiere más información, lea mi novela «La chica a la que no supiste amar». A veces la ficción aclara mucho más las cosas que la realidad.

Miércoles

A cuatro días de los comicios autonómicos y municipales, conmoción por la compra de votos en Melilla y ahora, además, también en Mojácar. En Melilla parece que están vinculados con la Coalición por Melilla, que ya tiene antedecentes y que podrían estar respaldados por Marruecos… Pero no ha sido el único sitio de estas graves irregularidades: después también se han señalado en Mojácar (Almería), en Murcia y Castro Caldelas (Ourense). No se trata de señalar partidos, porque son personas contadas, sino de tomar medidas para que estas cosas, que ponen en peligro nuestra democracia, no puedan volver a producirse.

Jueves

Muere Tina Turner, la reina del rock & roll, la mujer con más energía sobre un escenario y con las mejores piernas… Una mujer que afrontó la vida con un coraje ejemplar, que sobrevivió a una terrible relación de malos tratos con su marido y a la muerte de sus dos hijos biológicos, y que afrontó la vida con un coraje ejemplar y se convirtió en el símbolo de la mujer poderosa. Allá donde estés, querida Tina Turner: «You’re simply the best».

Viernes

El clima nos sigue poniendo a prueba. En Madrid, el granizo alfombra las pistas del aeropuerto de Barajas mientras aterrizan los aviones. Y en Castellón y Benicassim el agua inunda las calles y los coches casi se convierten en barcas…