Dagas al aire entre Terelu Campos y Gema López: de nuevo a la gresca

Gema López y Terelu Campos fueron compañeras en ‘Sálvame’. Muchas horas en plató bajo el calor de los focos, pero también otras muchas entre bambalinas. Llegaron a estrechar una amistad, pero ésta se rompió cuando una información puesta sobre el tapete mediático molestó a la madre de Alejandra Rubio. La colaboradora de ‘Espejo Público’ hacía su trabajo en el matinal de Antena 3, pero la noticia que anunciaba no fue del agrado de su amiga, que le retiró la palabra. Desde entonces han tenido algún que otro tira y afloja a través de comentarios a pie de calle a los micrófonos de los reporteros, contestados después desde el plató. Así ha vuelto a suceder una vez más, después de que se informase de la supuesta prohibición de Alejandra a su madre a mostrar las fotografías de su nieto a terceros.

Terelu Campos De viernes

Algo que ha negado muy rotunda la abuela: “Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen. Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista”, lanza a modo de pulla. Recogía el testigo Gema López desde el plató, queriendo dejar claro que ella no había sido quien ha iniciado esta batalla. Es más, se desliga de la información que ha molestado a la que fuese su amiga: “Yo primero la información no la di. Si la doy, la asumo yo. Solo opiné sobre la información que había”. En el programa se habló sobre la posibilidad de que su hija le pusiese frenos a la hora de presumir de nieto, pues quería proteger su intimidad al máximo.

Algo que parece exagerado, como ya ha negado la orgullosa abuela, y como consideraba que sería de ser cierto la colaboradora: “Ese estado de psicosis es para hacérselo ver”, apuntaba. Una vez aclarado este punto, Gema López atajó la pullita que le lanzaba Terelu Campos al decir eso de “los que se jactan de tener el carné de periodista”. A esto ha echado mano de humor y ha presumido además de tener otros muchos: “Yo tengo el carné del gimnasio y el de mi tienda”, bromeaba. Y le devolvía con mucho humor el dardito, al valorar su nuevo proyecto que le aleja de la televisión.

Gema López en "Espejo público" Atresmedia

Será actriz de teatro en la obra ‘Santa Lola’, junto a César Lucendo y Lara Dibildos y quien fuese su compañera en ‘Sálvame’ le desea lo mejor y confía que podrá meterse bien en el papel: “Lo va a hacer muy bien. No lo digo con segundas por el rímel corrido y la resaca. Lo digo porque cuando yo he visto a Terelu Campos en otros papeles, también cuando trabajaba con su madre y en la serie de ‘Paquita Salas’, lo bordaba. Claro que lo va a hacer bien. Esto le daba pavor. Hace años se lo ofrecieron. Si ahora se ve con la fuerza de decir que lo quiere hacer. Yo desde aquí me alegro”, aseguraba Gema López.