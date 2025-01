Se filtra lo que dice Terelu Campos de Gema López a sus espaldas

Puede gustar más o menos, pero lo cierto es que ‘Sálvame’ supuso una vuelta de tuerca a cómo hacer televisión. Rompió las estrictas barreras de las cámaras, siempre enfocando al frente, al plató y sus estrellas, a veces también al público. Este espacio logró ver mucho más allá, entre pasillos, camerinos y también en las propias relaciones personales entre sus colaboradores. Tras llegar a su final el programa estrella de Telecinco, su elenco buscó trabajo en otros lugares. Terelu Campos está en TVE, mientras que Gema López en Antena 3 en ‘Espejo Público’, pero mantienen contacto y se consideran amigas. Eso sí, ha llegado información sobre una conversación que mantuvo Miquel Valls con la madre de Alejandra Rubio que ha puesto en entredicho esta amistad. Es más, la periodista ha terminado zanjando que deberá mantener la correspondiente conversación con ella para aclarar lo sucedido.

Además de importar qué contaban en ‘Sálvame’, también se convirtió en noticia cómo se llevaban sus estrellas. Algo que continúa preocupando a muchos de sus fieles seguidores, especialmente ahora que sus caminos se han disgregado y están en diversas cadenas. Pues así se ha hablado durante un tiempo sobre cómo Terelu Campos guardaría reproches al programa de Susanna Griso por informaciones que en él se han vertido sobre ella y los suyos. De ahí que recientemente le quisieran hacer un obsequio para firmar la paz y buscar un acercamiento que destense el ambiente. Pero parece que Miquel Valls este viernes tenía un plan distinto, poniendo sobre la mesa una conversación que ha mantenido con ella y en la que cuela la opinión que reserva a la que es su amiga.

¿Qué piensa Terelu Campos sobre Gema López? Esta es la pregunta que ha querido responder el copresentador: “Evidentemente, no voy a revelar toda la conversación que tuvimos, pero sí que hay un hecho que me llama la atención. Ella acepta las críticas, ella acepta todos los comentarios que creen que son necesarios, pero no entiende las faltas de respeto constantes que tenéis las personas que habéis trabajado con ella durante tantos años. ¿Qué os ha hecho ella para que le faltéis al respeto? Esto es lo que ella dice”, plantea Valls. Hablaba en plural, quizá metiendo en el mismo saco a María Patiño, capitana de ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde también se le ha dado especialmente caña a las hermanas Campos. Pero era Gema López la que tomaba el turno de palabra y respondía: “Yo he dado información que le ha molestado y eso sí que lo entiendo, pero creo que nunca le he faltado al respeto y es algo que algún día hablaremos ella y yo, que yo creo que nos lo debemos”, desvela.

Su amistad no estaría atravesando por su mejor momento, pero al menos sí parece que hay intención de trabajar en ello y recuperarla. Eso sí, antes tendrán que mantener esa conversación incómoda. Aún no se sabe si habrá respuesta desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ a esta queja de Terelu Campos, en la que parece que no incluye solo a Gema López. Belén Esteban sí guarda buen trato con ella y Kiko Hernández ha reconocido que le mandó un mensaje felicitándola tras convertirse en abuela. Kiko Matamoros le echó humor, pero confesó que no entendió necesario escribirla cuando Alejandra Rubio dio a luz y que llevan tiempo sin hablar.