Dani Martín, sobre su pareja, la influencer Meriloves: "Es más que mi chica, es la mujer más importante de mi vida"

Apartado de la vida pública durante un tiempo y tras recibir el reconocimiento de la Comunidad de Madrid por su trayectoria profesional (premio que dedicó a su hermana Miriam), el cantante Dani Martín ha acudido a un evento de la Cadena Dial y la marca de ropa de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Slowlove. Allí no tuvo ningún inconveniente en hablar de su relación con la influencer Meriloves. "Es más que mi chica. Hombre... es la mujer más importante de mi vida", afirmó rotundo Martín.

14/10/2020. © Jesús G. Feria.Dani Martin Jesús G. Feria La Razon

Desde el pasado mes de diciembre circulaban rumores sobre una posible ruptura entre el artista de "Cero" y "Una carta en blanco y negro" y la joven instagramer. Además, haciendo gala de su discreción, Dani Martín no se pronunciaba al respecto, por lo que muchos lo tomaron como una confirmación de la separación de la pareja.

Sin embargo, juntos han reaparecido en el acto citado. Un evento que combinaba moda y música y que tuvo lugar en una de las terrazas más exclusivas de Madrid. Aunque evitaron presumir de relación, fue inevitable que ante las bromas del presentador Isidro Montalvo, Dani declarara su amor por la influencer, con la que afirmó que sigue feliz como el primer día y a la que quiere con locura a pesar de llevar una relación "peculiar".

"Cómo no la voy a querer, lo que pasa es que es una relación... abierta. Es una relación abierta que es lo que se lleva ahora ¿Por qué no se puede uno liberar, no estar... todo?", explicó el artista. Meriloves seguía atenta la intervención de su pareja y sonrió cuando éste pidió que dejaran de llamarla "mi chica. "Dale, que no es mi chica, que es más que mi chica. Hombre... es la mujer más importante de mi vida. Ahí estamos..." y añadió "¡qué declaración y lo que os acabo de dar ahora mismo! Mañana ponedlo por favor", pidió.

Dani Martín y Meriloves comenzaron su relación a finales de 2021. El nombre real de la influencer, que en su perfil de Instagram cuenta con más de 100.000 seguidores, es María Partida. La pareja se conoció gracias a Pablo Castellano, el marido de María Pombo e íntimo del cantante desde la infancia.

Aunque estudió la doble licenciatura de Derecho y Ciencias Empresariales, actualmente está centrada en su trabajo como influencer, así como en el cuidado de su hija, fruto de su relación con el jugador de fútbol Pedro Mosquera.