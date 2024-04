Daniel Sancho espera "un milagro" para librarse de la pena de muerte

Tras sólo cinco días hábiles de juicio, intercalados por una profunda fiesta nacional tailandesa, y ante el hermetismo del juez que no permite que los medios participemos de este muy mediático caso, han sorprendido las primeras declaraciones de personas que sí participan o han participado en estas primeras vistas. En todas ellas, desde la coacusación, dirigida por el letrado Juan Gonzalo Ospina, pasando por su propio abogado tailandés, Metapon Suwancharern, y por otras personas que han seguido las primeras sesiones, se habla de un Daniel Sancho que se confronta a los testigos, hace preguntas a los mismos además de al propio juez, y que sigue su camino, apartado algunas veces de la estrategia de su abogado, a los que ya dos personas acusan de dormirse durante las sesiones. Y entonces, ¿a qué razón se debería esta manera de actuar del acusado? ¿En qué le beneficiaría?

Independientemente de que el sentido de la justicia ofrezca a todo acusado el derecho a defenderse y hasta que no se demuestre su culpabilidad quede preclara su absoluta presunción de inocencia, al menos en Tailandia las partes que de verdad tienen que ver con este caso cuentan, en petit comité, que el juicio no es más que un trámite legal dadas las evidencias que señalan a Daniel Sancho como el culpable del asesinato con premeditación de su amigo Edwin Arrieta, porque debe dar las gracias el acusado a que según la ley tailandesa descuartizar genera muchísima menos carga penal que blasfemar contra el Rey de Tailandia.

Spanish chef, Daniel Sancho Bronchalo (L), accused of murder sits inside a prisoner transportation vehicle, as arrives for a hearing on his trial at the Koh Samui Provincial Court in Koh Samui island, Thailand SITTHIPONG CHAROENJAI Agencia EFE

Aquel policía de la comisaría de Surat Thani que con celo me exigió que no dijera su nombre me lo explicó de manera muy concisa dos días antes de comenzar el juicio: “Esto es muy fácil. Hay un tipo que no sólo ha matado y descuartizado a alguien, sino que lo ha admitido ante la policía e incluso ha reconstruido los hechos como si aquello fuera un reality show. Y por lo que sé mis compañeros cumplieron con los métodos a seguir”. O, dicho en otras palabras: que en alguna de las declaraciones firmadas por Sancho hubieran existido presiones o engaños, pero no por culparle de un crimen que no había hecho, sino por ir pasando trámites burocráticos lo más rápido posible, es una práctica habitual en Tailandia, a la que a la hora de la verdad esos detalles nimios les importan mucho menos que saber por qué el acusado enviaba mensajes al móvil del asesinado y descuartizado el día anterior preguntándole dónde estás, estoy muy preocupado.

Debe ser sabido que en la última encuesta oficial el 43% de los tailandeses estaban a favor de la pena de muerte. Y que en Asia es habitual que cuando alguien es sentenciado a la pena capital éste acabe siendo ajusticiado, no así en Tailandia, y mucho menos cuando el sentenciado es extranjero. Baste recordar que sólo en China, donde los datos nunca son oficiales, se matan a más personas por pena capital que en el resto de países del mundo juntos. O sea, que en esta parte del mundo no se ve mal que la gente pague con su vida por lo que hace, si aquello que hizo consiste en asesinar o traficar con kilos de drogas.

Daniel Sancho el día de su detención en Tailandia SOMKEAT RUKSAMAN Agencia EFE

Pero el pragmatismo asiático, y entre ellos el tailandés, sigue sin ser comprendido en España. Uno entiende que los medios desplazados desde Madrid debatan si en alguno de los cuchillos que previamente a la llegada de Arrieta compró Daniel Sancho había o no restos de ADN del descuartizado o si existen o no mensajes de WhatsApp violentos que pudieran justificar el cercenar a una persona –a fin de cuentas las televisiones exigen temas a tratar para que el esfuerzo al enviar a tanto personal no caiga en saco roto–, pero lo que a los que residimos en Asia nos sigue sorprendido es que alguien aún crea que Daniel Sancho no va a ser sentenciado a pena capital. Porque, aunque exista trato de favor en la prisión de Koh Phangan al acusado, y se estén organizando soluciones con antelación según sea el veredicto, es más que posible que hasta el propio culpado barrunte cuál va a ser la sentencia de este juicio. Y que a partir de ahí iniciará otra estrategia que algunos ya sospechamos cuál será.

Hace algo más de ocho años Artur Segarra, delincuente habitual, prófugo de la justicia española y no hijo de famosos, torturó, robó, asesinó, y también descuartizó y diseminó, en su caso, por el inmenso cauce del río Chao Phraya de Bangkok, el cuerpo de su también amigo David Bernat. Un año y dos meses después, concretamente en abril de 2017, Segarra fue, como era lo previsto, condenado a muerte. Desde su detención, Segarra cambio varias veces de abogado, de traductores –¿les suena de algo?–, también de excusas, hasta que fue sentenciado a la pena capital, lo cual le llevó a tratar de encontrar refugio en la instancia superior, cuya sentencia también lo mandó a paseo. Y entonces sí, el egarense ejecutó su última voluntad, en sí disparar su bala final: pedir perdón por carta al Rey de Tailandia para que le concediera el perdón real y así desbloquear su situación, que como la de cualquier reo español condenado por delito de sangre, debe pasar primero por la disculpa pública para así poder acceder a la cadena perpetua, eufemismo, cuando eres europeo, de saldrás en ocho o nueve años, salvo que te comportes muy mal durante este tiempo.

Edwin Arrieta Instagram

La estrategia inicial de Sancho asumiendo su culpa, que fue la que eligió libremente, le habría beneficiado. Pero ahora espera un milagro, como el que sale a cazar armado con una chancla o a nadar en Albacete apostado en una acera, ya que tendrá que justificar por qué compró varios cuchillos antes de la llegada de su amigo Arrieta cuando no era chef sino aficionado a la cocina, ya que si hubiera sido un chef de verdad habría sabido que se puede viajar por el mundo con los cuchillos desde casa, cuantos quieras siempre que los factures junto a tu ropa interior, además de que también tendrá que explicar por qué uno de esos cuchillos jamás se utiliza para manipular alimentos, siendo expuesto en las secciones de menaje para su venta, y por qué cuando Arrieta murió, en vez de llamar a un equipo médico de reanimación, decidió descuartizarlo, y por qué en vez de buscarle una cristiana sepultura pensó que esparcir sus restos entre el fondo del mar y los cubos de basura sería lo más correcto. Dejo para el final otro absurdo, sin querer haber hecho mención al haberse dejado el ticket de la compra en la bolsa que adquirió en la tienda de menaje, donde iban los primeros restos del pobre desgraciado colombiano: ¿para qué fue un día después a la comisaría a realizar una denuncia falsa preocupado por la morada de Edwin si él, aunque no lo hubiera matado, lo descuartizó y diseminó su cuerpo?