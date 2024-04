Guerra entre abogados: «Ospina miente, no es parte del proceso»

Marcos García Montes, representante de Daniel Sancho en España, aseguró a diferentes medios de comunicación que Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, miente porque se erige en algo que no es: la acusación particular, cuando no se lo ha permitido el juez. Incluso ha añadido varias veces que no desea seguir refiriéndose a Ospina ya que «no es parte del procedimiento». Por el contrario, Ospina ha decidido contrarrestar a García Montes acreditando con documentos oficiales sus funciones como coacusación en la causa que se juzga en el tribunal provincial de Koh Samui contra Daniel Sancho.

Según Ospina, «somos acusación particular por resolución judicial desde este pasado 12 de diciembre de 2023; además, hemos pedido testigos, hemos podido acusar y estamos actuando en sala con preguntas. De hecho, los tres primeros días estuve ejerciendo delante del juez, justo detrás de nuestro abogado tailandés Metapon, al que le indico todas las preguntas que son necesarias a sabiendas del magistrado».

Juango Ospina, ya desde Madrid y atendiendo vía WhatsApp a LA RAZÓN, asegura que «la Fiscalía tailandesa no es solo una entidad de acusación, es una figura legal que permite que el Estado y la persona afectada reclamen sus derechos. Por eso los demandantes somos: el Ministerio Público y la víctima que acaban siendo un solo elemento durante el juicio. Y esto conlleva que al particular afectado se le considere también fiscal». García Montes, a requerimientos públicos de Ospina a través de varias entrevistas y ruedas de prensa, en donde llegó a plantear la posibilidad de un acuerdo, sigue negando el trato con su homólogo.

Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia del colombiano Edwin Arrieta (de cuya muerte se acusa al español Daniel Sancho), atiende a la prensa Kiko Huesca Agencia EFE

Ospina, muy molesto con García Montes, aclara que «la ley tailandesa permite que otros comparezcan en el juicio en nombre del acusado si hay situaciones que lo impidan, como es en caso de muerte. Y para el caso de Edwin Arrieta quien puede adelantar la causa es su familia, hijos o padres, o su cónyuge. Esta representación de la persona lesionada es una prerrogativa que se concede en Tailandia. Y claro, no existe norma restrictiva que impida la personación de la familia atendiendo que es un caso que se inicia por la muerte de su ser querido al otro lado del mundo, en un juicio al que la propia familia no puede asistir. Está claro –culmina Ospina– que mi colega Marcos no se ha leído la causa ni conoce las leyes tailandesas. O eso, o está buscando construir una cortina de humo ante una estrategia procesal, la suya, un tanto arriesgada ante las evidencias del caso».

«No es mi estilo»

Ante la pregunta de este reportero sobre si es beneficioso para un caso ya de por sí demasiado mediático un enfrentamiento entre abogados, Ospina responde que «todo enfrentamiento es malo y yo no deseo enfrentarme. Jamás criticaría a un compañero en público. No es ni mi estilo ni mi talante. La verdad se tiene que discutir en un tribunal de justicia, no en platós de televisión».

García Montes, requerido por LA RAZÓN apunta que «no admitimos que se nos critique la estrategia de defensa por nadie. Además, en su día Ospina manifestó que no ejercía como acusación particular, sino por adhesión fiscal y con la calificación y acusación de este. No entro en más debates estériles».