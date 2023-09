Daniel Sancho y los objetos ‘olvidados’ por la policía en la escena del crimen

El programa de ‘Y ahora Sonsoles’ se ha anotado un gran tanto al mostrar en exclusiva las imágenes de la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Era el propio hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo quien ofrecía todos los detalles del macabro crimen a la policía tailandesa días después de degollar y descuartizar a su pareja. Unos instantes en los que los investigadores tratan de conocer todos los detalles, mientras que el joven colabora en todo momento no guardándose ningún dato. Ahora bien, parece que la investigación en Tailandia ha dejado mucho que desear, a juzgar por la nueva tanda de imágenes mostradas por el programa de Antena 3 conducido por Sonsoles Ónega.

Sale a luz el vídeo de la confesión de Daniel Sancho sobre el asesinato de Edwin Arrieta

En la pieza del vídeo que el espacio se ha reservado para este miércoles, se podía ver cómo Daniel Sancho explicaba dónde guardó las partes cortadas de Edwin Arrieta. Era en el frigorífico, momento en el que comienza a mostrar signos de cansancio y saturación por reproducir sus difíciles pasos. Pero lo que más ha llamado la atención de todos es la precaria forma de actuar de la policía tailandesa, que deja al descubierto cierta falta de profesionalidad a la hora de tratar los objetos presentes en la escena del crimen. De hecho, todo esto deberían ser consideradas pruebas, aunque están sin mayor problema al alcance de cualquiera.

Hay un momento del vídeo en el que los investigadores le preguntan a Daniel Sancho qué objetos utilizó para pertrechar el crimen y dónde los dejó colocados. Es cuando el joven abre los armarios para mostrarles el lugar exacto. No mentía. De hecho, alguno de los objetos que citaba estaban aún días después en el mismo lugar donde los dejó, como así se muestra al ver unos estropajos, trapos para limpiar y uno de los cuchillos que adquirió en un supermercado cercano. Objetos que, sin embargo, él dice no haber usado al final, pues no fue necesario.

Daniel Sancho en la reconstrucción del crimen Y ahora Sonsoles

Pero si esta falta grave en la custodia de los objetos en la escena del crimen quizá no sea lo peor. También se aprecia un momento en el vídeo en el que Daniel Sancho puede coger sin problema el cuchillo que encontraron en el armario. Es más, un agente se lo permite sujetar, pero otro rápidamente se lo arrebata, consciente de que con tocarlo está ensuciando la escena del crimen y alterando las pruebas. Errores garrafales que seguramente sean aprovechados por los abogados en la defensa, como así ha expresado ya Marcos García Montes, que ve muchas lagunas en la investigación y tratará de usarlas para librar de la muerte a su cliente.