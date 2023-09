El importante papel del nuevo fichaje estrella de la familia de Daniel Sancho

El pasado 2 de septiembre Rodolfo Sancho pisaba por fin suelo en Tailandia, un mes justo del asesinato de Edwin Arrieta a manos de su hijo, Daniel Sancho. Muchos días de agonía desde su refugio en Formentera en el que ha estado estudiando el mejor momento para acudir al lado de su hijo y poder verlo en la prisión de Koh Samui. Este miércoles, cuarto día después de su aterrizaje, por fin recorría el trayecto que tantas veces ha salvado ya su exmujer, Silvia Bronchalo. Lo hacía acompañado de su abogado, el afamado, Marcos García Montes, así como de su hijo Marcos García Ortega. Pero el actor y su equipo legal ha entendido necesario ampliar sus opciones con la contratación de una nueva profesional.

Spanish actor Rodolfo Sancho, father of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, leaves after visiting his detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 06 September 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

Así, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han dado el visto bueno para el fichaje de una nueva persona de confianza que les ayudará en la defensa de su hijo frente a la justicia tailandesa. Un detalle que se ha conocido justo cuando el actor acudía por primera vez a ver a su hijo entre rejas, después de un largo mes sin poder tener este gesto. Y es que la familia de Daniel Sancho ha querido contratar los servicios de una asistenta que les ayude con las tareas y gestiones que se vayan presentando a lo largo del proceso judicial, especialmente todos aquellos que requieran tratar con la burocracia tailandesa.

La familia de Daniel Sancho ha confiado en una persona de nacionalidad tailandesa para que sean sus ojos, sus oídos y, sobre todo, sus manos en el país asiático. Les representará a la hora de mover papeles, solicitar permisos, agilizar procesos y tener que vérselas con la administración local, por lo que deberá tener conocimientos jurídicos y administrativos. La idea es que esta persona sea autónoma y responsa de manera efectiva a las demandas que la situación requiera, sin necesidad de que Rodolfo Sancho o Silvia Bronchalo deban lidiar con las trabas del papeleo y las tediosas gestiones.

Rodolfo Sancho, en la cárcel de Koh Samui Gtres

Y es que el actor y su exmujer no tienen planes de fijar su residencia en Tailandia, sino que ahora están alargándola para apoyar a su hijo en este proceso, pero entienden que se alargará lo suficiente como para tener que regresar a España por un tiempo. Como no le quieren dejar solo, desean que esta asistenta que han fichado les sirva de enlace con él, así como también con las autoridades pertinentes, las instituciones y demás requerimientos que vayan surgiendo. Así, los padres de Daniel Sancho podrán centrarse en estudiar una estrategia para conseguir que su hijo sea juzgado por homicidio y no por asesinato premeditado, que conllevaría a su condena a muerte.

También, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo están preocupados por cómo hacer frente económicamente a la defensa judicial de su hijo en Tailandia. Primero está pagar a los abogados, los asesores, los portavoces, además de los viajes y gastos de estancia que están desembolsando. Se ha estimado que la expareja ya ha pagado más de 100.000 euros en este mes, pero a la espera queda la indemnización que la familia de Edwin Arrieta espera recibir y que se ha valorado ya en el medio millón de euros, en concepto de reparación de los daños y perjuicios ocasionados con el asesinato del cirujano colombiano.