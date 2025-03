David Cantero aparca el periodismo para tomar un nuevo rumbo profesional

La salida de David Cantero de Mediaset ha sido muy polémica. Desde un primer momento no se entendía por qué se rompían lazos entre el periodista y la cadena tras 15 años de fructífera relación. El presentador de ‘Informativos Telecinco’ era despedido, como así se desveló días después tras elucubrarse cientos de teorías. Era él mismo quien dejaba claro que no pensaba jubilarse, que seguirá su labor allá donde le llamen y que su despido se debe a un recorte de presupuesto, una estrategia exclusivamente económica.

El comunicador no ha escondido que en un principio le fue muy duro replantearse de nuevo su futuro laboral. Ya tenía cierta gana de emprender el vuelo y conocer nuevos horizontes profesionales, pero no pensaba salir de ‘Informativos Telecinco’ tan pronto. Aun así, es momento de reinventarse y él mismo así lo entiende, como así ha mostrado en su última entrevista. Dicho y hecho. Tan solo unos días después ha anunciado en qué anda metido. Un proyecto que nada tiene que ver con su faceta periodística, pero sí con su vertiente artística.

David Cantero anuncia su nuevo rumbo

El presentador será uno de los participantes de ‘Top Selection Berlín 25’, como así ha anunciado él mismo con especial orgullo. Una de sus creaciones estará colgada en sus muros a la vista de expertos y amantes del arte de todo el mundo. Al menos los que tengan ocasión de asistir en el reducido tiempo planteado: entre el 9 y el 14 de abril. Se trata de una exposición que organiza Pittui Amo en colaboración con la BBA Gallery de Berlín y que busca mostrar nuevas tendencias de artistas con una sensibilidad especial y mucho que expresar.

En el caso de David Cantero, lo que llevará a la exposición será su obra ‘La delgada línea’. Un óleo sobre papel y tabla que pintó entre septiembre y octubre del pasado año, cuando ya se estaba enrareciendo el ambiente en la redacción de ‘Informativos Telecinco’. Notó que algo no andaba bien y en una cena se sentó con un alto cargo que estaba muy nervioso. No tenía buenas noticias. Para “abaratar costes” prescindían de sus servicios. Él no quería estar donde no le necesitaban y finalmente acordaron una salida amistosa. Ahora busca un nuevo rumbo, pero los aires artísticos le llevan ahora a Berlín.

El presentador pide ayuda a sus fans

Después de sorprenderse por el apoyo recibido tras su salida de ‘Informativos Telecinco’, David Cantero ha querido explotar su vena artística. No esperaba que pudiese sentir de tal manera el cariño del público que le ha acompañado durante estos años. De ahí que les invite también a que le sigan en su nueva aventura como artista. Al menos sí de forma virtual, proponiéndoles que sean testigos de sus creaciones en su cuenta secundaria.

“Mi perfil de arte necesita ahora más seguidores. Estaré muy agradecido si os pasáis por @CanteroArte y echáis un vistazo”, proponía. Parece que su buen hacer con el pincel y los óleos ha conquistado a expertos en la materia. Como esa usuaria que ha decidido apoyarle, animando a todos a comprender su particular forma de entender el arte: “Sigue a @CanteroArte, un artista que fusiona delicadeza y misterio en cada pincelada. En sus obras, las figuras se asoman como recuerdos difusos, envueltas en matices suaves que evocan sueños y emociones profundas. Cada trazo es una invitación a sumergirte en su universo poético, donde el color y la forma se entrelazan para contar historias que resuenan en el alma”.