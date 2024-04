David Otero: “Soy muy de ir a la contra moda”

La alfombra roja de Los 40 Primavera Pop ha acogido este fin de semana a algunos de los artistas más prometedores de la siguiente temporada. Ha destacado también la figura de David Otero, que el próximo 16 de noviembre estrena “Inteligencia Artificial”, su nuevo disco en el que une como nunca sus orígenes con los nuevos retos a los que se enfrenta. En este evento tan especial, se ha convertido en uno de los protagonistas, junto a Ana Mena y Naiara, para animar al público desde el escenario.

El último mes ha tenido también una gran acogida por parte de sus fans. David Otero llevaba un tiempo sin estrenar nuevo single. Ahora “Estrellas y fantasmas”, un primer paso al que será un disco en el que recuerda sus orígenes en El Canto del Loco, una canción que ya resuena en la mente de todos, muestra un pequeño adelanto de todo lo que está por llegar y donde juega con la idea de “las cosas que están tapadas, ocultas o en un lugar olvidado o denostado, cuando se sacan a la luz y se muestran y se ponen en un lugar bonito, crecen, mutan y se vuelven preciosas y maravillosas”.

Este nuevo tema ha iniciado una etapa muy prometedora en la carrera del artista. “Inteligencia Artificial” promete ser un proyecto en el que reivindique la necesidad de lo orgánico ante una tecnología que está cada vez más presente en el día a día de la gente. En cuanto a su vuelta a los escenarios, ha reconocido que le cuesta “Soy una persona muy normal y me encantaría estar un rato al otro lado”, empieza diciendo a LA RAZÓN sobre lo que supone aparecer en una alfombra roja. “Aunque subir al escenario es lo que más me gusta”. El futuro más próximo del artista está claro: ser totalmente libre. “Hago lo que me gusta y como me gusta. No pienso en lo que los demás pueden opinar, disfruto de mi música y al que le guste pues que le llegue”, comenta sobre lo que más le apetece hacer en este momento. No está dispuesto a dejarse influir y así lo demuestra: “Soy muy de ir a la contra moda porque no me entero de las modas, de repente llego un año tarde a la moda”.

Por último, ha dedicado un momento al medio para transmitir su apoyo a Nebulossa y decir que no podía estar más contento con la canción que se ha escogido. Dejando toda polémica a un lado “Zorra me encanta, desde el primer día que la escuché. Yo creo que vamos a quedar bien”.