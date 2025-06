Cristina Medina crea un Tinder oncológico: "Todos aplauden porque estás viva y tú estás reventada"

La actriz sevillana Cristina Medina, de 54 años, se coló en nuestros hogares como Nines Chacón en 2008, en la segunda temporada de La que se avecina. Desde entonces, este personaje que derrocha desparpajo y descaro pasó a ser uno de nuestros favoritos de televisión y hoy aprovecha su popularidad para promover una de las tareas más desatendidas del cáncer: la validación de las emociones que se viven durante todo el proceso.

Después de superar varios cánceres, se ha convertido en una especie de activista de las emociones y ha decidido empezar por ella misma, hablando de una manera transparente de cómo sintió cada una de las noticias que fue recibiendo desde aquella revisión rutinaria en la que detectaron la primera señal que sugería posibilidad de cáncer. En el podcast "Hoy tengo gine", ha recordado la mamografía delatora. Los médicos, al ver los resultados, le dijeron que necesitaba una más exhaustiva.

A pesar de su carácter positivo, no pudo evitar el estrés emocional "Cuando vas viendo la realidad del barquero te vas enfrentando a ella porque te va viniendo, entonces no te queda más remedio. Luego cuando terminas el tratamiento viene el luto por la que fuiste porque ya no te reconoces. Lo llamo luto por la simple razón de que hay una parte de ti que se muere. Yo no le doy la espalda a mi realidad por más dura que sea".

"Si te toca, que pase"

Han pasado cuatro años y ahora que ha podido procesar todo lo vivido reivindica el permiso para sentir tristeza, rabia y cualquier otra emoción que asalte durante el proceso oncológico. "Hay que pasar por ellas para poderlas validar y no negarlas. Y se nos niega porque nuestro alrededor si se desanima se muere. Es una gran p*tada, pero tenemos que tener la esperanza en que todo tiene que ir bien".

El sábado pasó por el plató de "¡Fiesta!" e insistió en todo ello. "Han sido años horribles y, después de cuatro años, ahora puedo decir que parece ser que es verdad que esto pasa, si te toca que pase... Cuando te lo diagnostican entras en shock porque no te lo puedes creer. Cuando ya te dicen que te toca radio, quimio y tal entras en modo supervivencia en el que vas a todo".

Colapso anímico

Después del tratamiento, viene el colapso anímico. "Cuando todo eso acaba te viene el bajón porque vienen los efectos secundarios físicos. Todo el esfuerzo que has hecho por estar ahí te cobra factura y, emocionalmente hablando, viene una época, como yo le llamo, de luto porque dejas de ser la que eras y no te conformas con no ser la que eras. Quieres volver a tu pasado y el de todo tu alrededor", le confesó a Emma García.

Cristina Medina protagoniza, junto a Santiago Molero, el «¡Ay, Carmela!» que se presenta en Canal larazon

La actriz no pasó por alto ningún detalle. "Se siente mucho vacío porque tú ya dejas de ser el que eras y te enfrentas a todos los efectos secundarios. Tu físico ya no es el mismo, te miras al espejo y no te reconoces... se pasa por un momento de 'para vivir así, prefiero no vivir', y luego ya viene la depresión. Estás de luto por ti misma".

Un Tinder muy práctico

La actriz se encuentra ahora en una nueva etapa y ha decidido aprovechar sus vivencias para lanzar un proyecto muy original. Se trata de una especie de Tinder oncológico que ha llamado Oncolo Meeting. Se pondrá en marcha el próximo día 21 de junio y consiste en una aplicación en la que habrá varios perfiles de usuarios: pacientes de oncología, supervivientes de la enfermedad, voluntarios y acompañantes. "La idea es poner en contacto a todos ellos y que la gente pueda ayudarse entre sí. Hay mucho desconocimiento social con respecto a esta enfermedad porque, o bien te mueres o bien, si estás viva, te has quedado un poquito calva y ya está y no. Aquí viene un proceso de años, en mi caso tres años, con movimiento emocional y una rotura del alma muy potente. Todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada, y nadie lo entiende".