La decisión de Kiko Rivera que afecta a su economía en tiempos de crisis

Kiko Rivera estaba dispuesto a comerse el mundo tras su ingreso en el hospital a consecuencia de un ictus que le metió el miedo en el cuerpo. Pero quizá este no fuese suficiente, pues poco o nada cambió su rutina desde el susto, lo que al final terminó en un nuevo paso por el hospital, esta vez para ser operado del corazón por cateterismo porque “no funcionaba en condiciones”. Sin embargo, aunque volvió al trabajo tan solo diez días después de su intervención quirúrgica y ha demostrado haberse recuperado en tiempo record, ha tomado una rotunda decisión. Una determinación que no solo le afecta a él en el terreno económico, sino que también implica a su propia familia.

Kiko Rivera Gtres

El hijo de Isabel Pantoja está tomando poco a poco conciencia de lo mucho que se está perdiendo y lo mucho que podría perder si no hace un alto en el camino. Kiko Rivera debe frenar el ritmo y así ha anunciado ahora que hará por fin, pues entiende que la vida realmente se mide en momentos con la familia y los seres queridos y no tanto en euros y bienes materiales. Con ello, ha querido dejar constancia pública de que durante el presente mes de agosto deja en el aire su trabajo, al menos sí aquellos proyectos que le han sido imposibles cancelar a tiempo y con los que no tiene apalabrada su aparición.

“Buenos días mi gente. Este mes de agosto, después de muchos años, lo voy a coger para mí y mi familia, para disfrutar de ellos y de mí mismo. Así que solo habrá 7 sesiones”, detalla con alegría Kiko Rivera ante la idea de estar de vacaciones y vivir buenos instantes con su familia en un verano atípico para el clan Pantoja. Esas sesiones de las que hace mención son contratos firmados con discotecas para ofrecer su talento como Dj, poniendo ritmo a las fiestas con sus propias canciones y también los temazos del verano. Algo que podrán disfrutar en Utrera, en dos ocasiones en Chipiona, en Torre del mar, en Málaga, en Manzanilla y finalmente en Cornellana. Un mes movidito, a pesar de que ha anunciado que pretende parar.

Story de Kiko Rivera Instagram

Esta buena nueva que Kiko Rivera ha dejado para que sus fans sepan dónde podrán encontrarle lo ha realizado desde las playas de Matalascañas, Huelva. Allí ha emplazado el disfrute vacacional junto a Irene Rosales, con la que ha protagonizado divertidos vídeos en las redes sociales, que están sirviendo de bálsamo para aquellos que se quedan sin poder ver a su ídolo en acción.

Kiko Rivera Instagram

Pero sabe que no todos los que opinen será para apenarse, por lo que aprovecha la ocasión para dirigirse a sus ‘haters’: “Me he dado cuenta de que hay un montón de gente que está dejando comentarios muy feos en el ‘reel’ con la versión de ‘Aserejé’. Solo deciros que si los perros ladran es señal de que avanzamos. Debe ser duro meterse en el perfil de alguien solo para poner cosas feas, ¡qué vida tan triste para hacer eso! Yo sigo a mucha gente y lo hago porque me gusta su contenido, porque somos amigos o porque me cae bien. Jamás seguiré a alguien que me caiga mal y mucho menos me meteré con él o le diré qué hacer. ¡Búsquense una vida y, sobre todo, disfrútenla!”, se despachaba.