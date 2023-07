Kiko Rivera vuelve a trabajar en discotecas 10 días después de su operación de corazón

Kiko Rivera tenía muy claro que la salud no podía suponer un freno a su carrera, ni tan siquiera la operación del corazón a la que acaba de ser sometido. El hijo de Isabel Pantoja ha retomado la rutina en tiempo record, pero no solo en el hecho de volver a disfrutar en su hogar de los placeres de la vida junto a su mujer, Irene Rosales, y sus hijos, sino también porque ya ha vuelto al trabajo tan solo diez días después de su intervención. El Dj ha reaparecido como si nada hubiese pasado en Chipiona, donde tenía apalabrada pinchar una sesión para poner ritmo por una noche a los clientes de la afamada discoteca Tucán.

Kiko Rivera (Instagram) Redes Sociales

El polémico artista tenía un contrato firmado con los responsables del local para amenizar la fiesta y no quiso romper el acuerdo, como ya ha hecho en otras muchas ocasiones, aunque esta vez sí tenía justificación más que de sobra. Solo diez días después de ingresar en el hospital y ser sometido a una delicada operación de corazón, el joven llegaba a la discoteca conduciendo su propio coche y dispuesto a hacer disfrutar al público con su sesión de música. No lo hizo solo, pues a su lado han estado en todo momento miembros de su equipo, que no solo han cumplido con sus quehaceres profesionales, sino también preocupándose de que su regreso al trabajo no supusiese un riesgo innecesario para su salud y todo marchaba según lo previsto. Al parecer, todo ha sido un éxito.

Kiko Rivera no ha querido tomar la palabra ante las insistentes preguntas de los reporteros, que se encontraban apostados a las puertas del recinto aguardando su aparición. No ha querido aclarar cómo se encuentra, si siente una mejoría que parece evidente al decidir regresar al trabajo, ni tampoco sobre su inesperada reconciliación con su madre. Silencio. Él se limitó a llegar en su vehículo, esperar a que el miembro de seguridad del local le permitiese el paso y entrar en el edificio donde daría comienzo la fiesta. Y parece que supo corresponder al público, que jaleó todas sus canciones, tanto las suyas propias como las de otros artistas que están de moda y que están poniendo ritmo al verano de 2023.

Kiko Rivera se ha sometido a una operación por cateterismo, que reviste gravedad, aunque parece que todo ha sido un éxito rotundo. Él mismo lo quiso dejar claro nada más salir de quirófano, para tranquilizar a sus seguidores, dando detalles sobre la intervención. También dejando constancia pública de su compromiso con los profesionales médicos que se han hecho cargo de su caso, prometiendo que va a seguir a rajatabla sus indicaciones. Pero este propósito no quita que su salud ya esté resentida tras años sin atender las señales que le mandaba su propio cuerpo, como hace unos meses cuando sufrió un ictus y mantuvo a toda su familia y amigos en vilo. Su salud es delicada, aunque él se siente de nuevo con fuerza, suficiente incluso para volver al trabajo y poner a la gente a bailar con sus temazos.