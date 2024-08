Delicado cruce de acusaciones entre los abogados de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

La familia de Edwin Arrieta vive con angustia las últimas horas antes de conocer el veredicto condenatorio a Daniel Sancho. Lo mismo sucede en la parte española, que están muy atentos a la lectura de la sentencia que desvele el destino judicial del chef, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. ¿Con premeditación? Ahí está precisamente la duda del proceso y lo que determinaría si es condenado a pena de muerte, cadena perpetua, muchos o pocos años. La defensa del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no estima una condena superior a 8 años, aunque dicen aceptar lo que establezca el juez, a la vez que prometen apelaciones y recursos. Pero esa tranquilidad de la que hacen gala, como así ha sido en la entrevista concedida a LA RAZÓN, confronta mucho con el malestar de la familia de la víctima del crimen y su abogado, planteando la posibilidad de la “compra del tribunal”.

Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia del colombiano Edwin Arrieta (de cuya muerte se acusa al español Daniel Sancho), atiende a la prensa Kiko Huesca Agencia EFE

Se trata de una grave acusación, basada en que están “muy escépticos” ante la sentencia contra Daniel Sancho. “Estamos tranquilos, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para afrontar este momento y confiamos en que la sentencia sea dictada conforme a las pruebas practicadas”, aseguraba Juango Ospina, mostrando su “cierta preocupación” por un fallo que cree que “no sea objetivo ni imparcial”. Le suena extraño que los tres abogados de Daniel Sancho vayan a recibir juntos la sentencia, “cuando ni siquiera pueden entrar en la Sala. ¿Para qué van si se trata de un mero trámite procesal?”, deja en el aire, a la vez que señala a la posibilidad de que supuestamente “puedan haber comprado al tribunal”.

Como cabría esperar, Marcos García-Montes no se ha quedado callado al respecto y sobre la filtración de la posible condena final a través de la web de los abogados rivales. Siendo preguntado por estas acusaciones desde LA RAZÓN, el letrado mantiene que “me he enterado de que el abogado ha manifestado que ha sido un error de empleados de su despacho. Es muy cuestionable, porque la web de un despacho la genera y gestiona el director y si lo hiciera otro empleado, el director es el máximo responsable y debe supervisarla. Esa línea de justificación no tiene sentido. Lo que está claro es que es muy grave, porque está diciendo que el tribunal ha revelado la sentencia, que daría lugar a un delito de revelación de secretos. Nosotros estamos segurísimos de que el tribunal no lo ha hecho, lo que se dice en esa web es totalmente falso”, se defiende el letrado, dejando claro que tiene “absoluta confianza en el tribunal y en el juicio”. Aunque devuelve las sospechas al bando contrario.

Marcos García Montes y Rodolfo Sancho Gtres

Lo mismo que ha apuntado Carmen Balfagón este mismo miércoles, destacando la gravedad del asunto, al poderse haber incurrido en posibles delitos: “No es una interpretación nuestra, el texto está ahí y lo puede leer cualquiera. Es un tema terriblemente grave, porque da a entender que él tiene conocimiento de una sentencia que no debería saberse hasta el próximo jueves”. Algo que García Montes ha calificado como un “insulto al ciudadano medio”, pues sus explicaciones y acusaciones no parecen convencerle. Sea como fuere, ambas partes están nerviosos por conocer qué opina el juez sobre Daniel Sancho y si le considera culpable de la premeditación del asesinato de Edwin Arrieta, clave para conocer la sentencia final.