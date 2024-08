Marcos García-Montes: "Daniel Sancho está muy tranquilo porque va a aceptar la sentencia que se dicte, buena o mala"

Mañana a estas horas ya se conocerá la sentencia a la que se enfrenta Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta. Mientras que la Fiscalía apunta a un asesinato premeditado, su defensa sostiene que se trató de un homicidio imprudente, un escenario que reduciría considerablemente su pena. A pocas horas de conocer el fallo, el letrado Marcos García-Montes detalla a LA RAZÓN cómo se encuentra su cliente y se muestra optimista sobre su futuro.

¿Cómo están Rodolfo y Daniel Sancho a pocas horas de conocer la sentencia?

Esta mañana hemos estado Rodolfo y yo con el equipo criminológico hablando con Daniel. Está muy tranquilo y nosotros también porque las cosas se han hecho como entendemos que es la mejor forma de defender a Daniel. Por supuesto, tenemos confianza absoluta en este tribunal, en su presidente y en la Justicia tailandesa.

¿En qué se apoyan para ser tan optimistas?

Fue el propio ministerio Fiscal, que acusa del delito de asesinato premeditado -que tiene como condena pena de muerte- quien dijo públicamente que veía muy difícil que probara la premeditación, y además no ha presentado conclusiones. Las conclusiones son un escrito previsto en la legislación tailandesa en el que una vez que se practican las pruebas en el juicio, las partes, en este caso acusación y defensa, tienen que exponer de qué acusan y cómo lo han probado o de qué se defienden y las pruebas por las que piden la absolución. Como la Fiscalía no ha presentado este escrito, el tribunal tiene solo las pruebas aportadas por la defensa, y no han sido impugnadas ni contradichas por parte de la Fiscalía que ejerce la acusación pública. Las pruebas que tiene el tribunal son las que se han practicado en el juicio oral y las fundamentales son:

El reportaje fotográfico realizado por la Policía. En él figuran lesiones que tenía Daniel Sancho en el momento de la detención y que, por el color de las mismas, se entiende que se produjeron unos dos días antes, es decir, el día del incidente. Son lesiones en la espalda, compatibles con un intento de violación. En el antebrazo derecho tiene dos marcas de dentadura, y en el izquierdo otra que se corresponde con un mecanismo de defensa parecido al de un boxeador, que se pone los antebrazos en la cara para evitar el golpe.

Los médicos forenses han manifestado claramente que no se conoce la hora de la muerte ni la causa, pero que esta última podría haberse dado por una lesión que Arrieta tenía en la nuca. Es la fractura de un hueso hacia fuera, y eso indica que no ha habido golpe, porque entonces el hueso se habría roto hacia dentro. Hacia fuera quiere decir que se ha debido a una caída o un golpe con un objeto puntiforme o una arista. Coincide con la versión de Daniel de que Arrieta se cayó y murió al golpearse.

Es importante también el hecho de que apareciera una incisión en la camiseta de Arrieta. La policía científica concluyó que esa incisión no pudo producirse por la introducción de un cuchillo porque no había sangre. Además, no coincide con ninguno de los cuchillos que tenía Daniel.

Luego está el tema del famoso cuchillo que apareció 12 días después en el recinto hotelero y que la gobernadora del mismo entregó a la policía. Sorprendentemente, días después, aparece en el cuchillo ADN de Daniel Sancho y otra persona, y se asegura que se encontró en la villa en la que sucedieron los hechos. Sin embargo, durante el juicio, la gobernadora aseguró que era mentira y que allí no apareció ningún cuchillo, sino en una villa lejana a la de Sancho, aunque no recuerda cuál.

Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho Javier Lizón Agencia EFE

Todas estas son pruebas que no han sido contradichas por el ministerio Fiscal, así que creemos que el asunto está claro y que, a la vista de estas pruebas, aunque estamos expectantes y algo preocupados porque no sabemos cuál va a ser la sentencia, estaríamos ante un homicidio imprudente, que puede ser grave -no creemos porque tendría que haber lesiones y las que hay son posteriores a la muerte- o leve. Serían dos penas distintas, la primera de máximo 10 años y otra de entre 6 o 7 años. Con el código y las pruebas en la mano, entendemos que estas son las evidencias que el tribunal tiene a la vista para la sentencia.

¿Cómo está Daniel?

Daniel está muy tranquilo porque va a aceptar la sentencia que se dicte, buena o mala. Lo que está muy claro es que va a haber recursos. Si nosotros ganamos recurrirá el fiscal y supongo que la acusación particular, y si no ganamos recurriremos nosotros. En todo caso, el artículo 207 de la ley procesal establece que se puede pedir la libertad provisional durante la tramitación del recurso.

Si se produce el escenario más favorable, ¿cuándo podría estar Daniel Sancho en España?

Es complicado porque el traslado de presos a España conforme al tratado que han firmado el Reino de España y el Reino de Tailandia establece que con ⅓ de la condena cumplida se puede venir, pero hay que ver sobre qué base se calcula. Si son 10 años, sería a partir de los tres años y algo; y si es sobre 7 años, pues a los dos y poco ya podría estar aquí. Pero para eso hay que esperar a la sentencia. Si hubiera recursos, la ley prevé que puede estar en libertad provisional, aunque estaría pendiente de juicio o sentencia definitiva en Tailandia.

¿Es un escenario probable? El de la libertad provisional para Sancho.

La Ley tailandesa establece que si se formula recurso se puede pedir la libertad provisional al tribunal de apelación, y este puede ordenarla al tribunal de Koh Samui. Es un escenario probable sometido al tipo de condena que haya, si es que la hay. En cualquier caso, Daniel se quedaría en Tailandia, no podría salir del país hasta que no hubiera sentencia firme. Tendría que fijar domicilio en Tailandia.

¿Cuánto más puede alargarse este caso si se presentan recursos?

Este procedimiento se puede alargar un año más, un término más que razonable para que se resuelva la apelación ante el tribunal de apelaciones y ante el supremo en el recurso de casación.

Daniel Sancho, en Tailandia, conducido por un policía Somkeat Ruksaman Agencia AP

¿Se tuvieron en cuenta durante el juicio sus denuncias que aseguraban que las primeras declaraciones de Sancho no se llevaron a cabo con todas las garantías?

Sí. La nulidad de esas primeras declaraciones está contemplada en nuestras conclusiones. La primera se hizo en tailandés, idioma que no conoce Sancho, sin abogado y con la falsa promesa de que le enviarían a España si firmaba. La segunda, que supuestamente se hizo con abogado e intérprete, no tiene la firma de Sancho en el lugar en que debería haberla. La tercera es la única válida, que es en la que cuenta que hubo un enfrentamiento entre él y Arrieta, que es lo que está documentado.

¿Qué tiene que decir sobre la supuesta filtración de la sentencia por el abogado tailandés de Arrieta?

Me he enterado de que el abogado ha manifestado que ha sido un error de empleados de su despacho. Es muy cuestionable porque la web de un despacho la genera y gestiona el director, y si lo hiciera otro empleado, el director es el máximo responsable y debe supervisarla. Esa línea de justificación no tiene sentido. Lo que está claro es que es muy grave porque está diciendo que el tribunal ha revelado la sentencia, que daría lugar a un delito de revelación de secretos. Nosotros estamos segurísimos de que el tribunal no lo ha hecho, lo que se dice en esa web es totalmente falso.

¿Confían en el proceso y en el tribunal?

Tenemos absoluta confianza en el tribunal y en el juicio.