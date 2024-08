El demoledor mensaje de Belén Esteban que sería una clara indirecta a Terelu tras asegurar que hace "malabarismos para sobrevivir"

"Hago malabarismos para sobrevivir. No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir", ha declarado Terelu Campos en una entrevista reciente con la revista 'Lecturas'. Como cabe esperar, estas declaraciones han levantado ampollas y ha suscitado varios comentarios, entre ellos los de sus excompañeros de 'Sálvame' con los que no acabó en muy buenos términos.

Belén Esteban, ha usado sus historias de Instagram para escribir lo que sería una indirecta hacia la hija de María Teresa Campos: "No me gusta nada la gente que va por la vida diciendo el dinero que tienen y dándosela de no sé qué... Hay un refrán que dice dime qué presumes y te diré de qué careces (que sabréis...)", ha escrito Belén Esteban para su más de un millón de seguidores. Además, si figuraban más dudas, ha agregado la canción de 'Millonaria' de Rosalía.

Belén Esteban y Terelu Campos Gtres

La colaboradora no ha sido la única en lo que parece que son palabras hacia su examiga. María Patiño ha sido una de las primeras personas en responder, vía redes, a las palabras de la madre de Alejandra Rubio. "Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado. Ahora a seguir", ha escritoPatiño en 'X' (antiguo Twitter).

Kiko Matamoros, por su parte, también ha cargado contra Terelu: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000€ y no hace un año", ha asegurado haciendo referencia a María Teresa Campos.

La defensa de Terelu

Terelu ha salido al frente tras las críticas recibidas por esta controvertida entrevista en el programa '¡De viernes!' en el que es colaboradora. "Las críticas a mi entrevista me han parecido fenomenal, magnífico. Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso. Eso sí que me preocuparía de verdad", explicó.

"¿Pero estás tiesa?", le preguntaba su compañero Antonio Montero. "No, cariño, no", contestó ella, para después matizar sus declaraciones: "Yo adquiero por temas personales en un momento de mi vida una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo", expresó . "Tampoco tengo que dar explicaciones de todo. Digo que una hace malabarismos porque cuando has apagado un fuego te ha venido otro que no sabías. A eso me refiero", agregó, antes de admitir el error de haber utilizado esa expresión. "Perdón por la palabra 'malabarismos'".