Depardieu niega las agresiones sexuales: "No veo por qué tocaría a una mujer. No soy un sobón del metro"

El actor Gérard Depardieu ha vuelto hoy martes al tribunal de París que le juzga por la presunta agresión a dos mujeres durante el rodaje de "Las persianas verdes", de Jean Becker. La primera jornada terminó sin mayor novedad que el intercambio entre los abogados y las maniobras dilatorias de la defensa del actor. Este martes, el protagonista de Cyrano de Bérgerac, tuvo que responder a las preguntas del tribunal y negó rotundamente todos los hechos. "No veo por qué tocaría a una mujer. No soy un sobón de metro".

El actor francés se declara inocente

Ayer, el actor admitió que agarró por las caderas a una de las mujeres que lo acusan, la decoradora Amélie K., pero ha negado que se tratara de una agresión, afirmando que cualquier comentario grosero que hubiera hecho podía deberse a su mal humor. "La agarré por las caderas para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado". Además ha asegurado que fue durante una discusión sobre "el buen arte y el mal arte" y que ella no se dio por ofendida. "No voy por ahí tocando el culo a las mujeres", ha insistido.

France Depardieu Trial ASSOCIATED PRESS Agencia AP

"Siempre me han dicho que soy ruso por naturaleza, no sé si es por la bebida o por la vulgaridad", ha admitido también el intérprete.

Sarcástico y malhumorado

Sobre los hechos que se le imputan, ha señalado que "no veo por qué me divertiría manoseando a una mujer y tocándole las nalgas y los pechos. Manosear es lo que hacen los niños". Además, en tono sarcástico bromeó con su exceso de peso llegando a decir que "con la barriga que tengo no puedo meter nada entre mis muslos".