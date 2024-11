Terelu Campos y Carmen Borrego, muy afectadas y en shock tras conocer que Belén Rodríguez tiene cáncer: su reacción

Belén Rodríguez abandona la televisión después de haber sido diagnosticada con un tumor maligno en la garganta. Ha sido la propia colaboradora la encargada de desvelar la noticia en exclusiva en "Semana" y la reacciones no se han hecho esperar. Sus antiguos compañeros de "Sálvame" reaccionaron en directo a la entrevista de Belén Ro en "Ni que fuéramos Shhh" y Kiko Hernández no dudó en mandarle un mensaje de amor y cariño en estos momentos.

Muy triste, el colaborador declaró que le gustaría hablar con ella "y decirla que aquí me tiene y que me va a tener, si ella quiere, para acompañarla en todo este proceso. Porque hemos tenido muchísimas diferencias, pero desde luego, yo ahora, si puedo ayudarla en lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar", tendiéndole la mano a pesar de todos los conflictos del pasado.

Terelu Campos y Carmen Borrego fueron las siguientes en reaccionar durante en la cena de honor a los galardonados con las Medallas al mérito en las Bellas Artes 2023 en el Archivo de Indias de Sevilla junto al ministro de Cultura. María Teresa Campos es una de las premiadas de este año y sus hijas asistieron en su nombre.

Muy afectadas por la noticia de Belén Rodríguez, Carmen Borrego fue la primera en declarar "que le corresponde a cada persona hablar de su salud" y que "las cosas privadas, son privadas", intentando no pronunciarse mucho. Sin embargo, Terelu Campos dejó claro que, a pesar de estar distanciadas en los últimos años, "Belén es mi familia, siempre ha sido muy familia".

Además, la madre de Alejandra Rubio no ha querido desvelar si se ha puesto en contacto con la televisiva tras conocer la noticia. "No voy a entrar en eso, entiéndelo, de verdad, no voy a hablar. Me parece una cosa tan privada que me da... Me parece impúdico, entiendo que tengáis que preguntar, pero a mí... Yo no tengo potestad para hablar sobre nada de ello", expresó la Terelu. Eso sí, la hermana de Carmen Borrego quiso dejar claro que el diagnóstico de Belén le había pillado por "sorpresa" y que se acaba de enterar de la noticia. "Como no va a ser una sorpresa, cariño mío. Como no va a ser una sorpresa, es una noticia... Que la vamos a superar que es lo más importante", finalizó sobre el asunto, hablando en plural y convencida de que la televisiva superará la enfermedad, con optimismo.