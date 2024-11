Carmen Borrego pasa de nuevo por quirófano y estrena nueva imagen: te enseñamos su antes y después

Carmen Borrego ha vuelto a pasar por quirófano y estrena nueva imagen. La hija de María Teresa Campos ha reaparecido hoy en "Vamos a ver" y ha enseñado los resultados de su último retoque a sus compañeros y a la audiencia.

"Vamos a homenajear a Isabel Pantoja con un poco de "dientes, dientes", ha comenzado diciendo Verónica Dulanto. "Con la boca hay que tener mucho cuidado. Todo esto ha sido por salud. Tengo una enfermedad periodontal heredada de mi madre. No hay que tener miedo al dentista. Hay que ir. Muchos problemas que tenemos físicos viven por la boda. Tenía pavor. Lo he hecho, me he atrevido y estoy muy contenta. No lo he pasado bien", ha desvelado la colaboradora, estrenando nueva sonrisa.

El antes y después de Carmen Borrego tras pasar por quirófano Telecinco

Tal y como ha explicado Carmen, ha tenido que pasar de nuevo por un especialista para arreglar la arcada inferior de su dentadura. Además, ha querido dejar bien claro que lo ha hecho por salud y que lo ha pagado ella de su bolsillo. "Doy gracias al doctor Blanco, pero yo he pagado lo que tenía que pagar. No me lo han regalado", ha declarado la televisiva. "Ahora tenéis que valorar vosotros si me ha quedado bien o no", ha añadido, explicando que sus dientes no son "blanco nuclear". "No lo he elegido así porque no me gusta", ha finalizado sobre su retoque, despejando cualquier duda sobre el asunto.

La semana pasada el programa "Ni que fuéramos shh" fue el encargado de desvelar en exclusiva que Carmen Borrego había pasado de nuevo por quirófano. María Patiño, además, reveló que a la televisiva le sienta fatal la anestesia. "A Carmen le sienta fatal. ¿Os acordáis de que pegó al último cirujano que la intervino? Yo fui a esa consulta y el doctor me lo contó. Me dijo que se puso muy mal", desveló la presentadora. Ahora, unos días después, la hermana de Terelu ha reaparecido estrenando nueva imagen, muy contenta con el resultado de su nueva sonrisa.