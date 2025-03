Las desgarradoras palabras de Karla Sofía Gascón: "El dolor se volvió tan abrumador que contemplé lo impensable"

Karla Sofía Gascón soñaba con llegar a los Oscar y avisó: "Lo que deseo se cumple". Se cumplió, pero, en lugar de alfombra, se encontró el camino a Hollywood empedrado. De hecho, ni siquiera pisó la tradicional alfombra roja por la que desfilan las estrellas antes de la ceremonia.

Olvidada la polémica, incluso los tuits que empañaron sus éxitos o las bromas de dudoso gusto del anfitrión de los Oscar, Conan O’Brien, la protagonista de "Emilia Pérez" ha regresado a España. Lo ha hecho siguiendo esa estela de discreción que le ha guiado sus pasos estas últimas semanas. Ante el revuelo de cámaras y preguntas, se ha limitado a responder que se encuentra "bien" y se ha mostrado agradecida por el apoyo recibido. Ha correspondido con un beso a quienes le han transmitido cariño.

Karla Sofía Gascón regresa a España tras su asistencia en los Oscar Europa Press

Para conocer con detalle cómo está viviendo este momento, hay que trasladarse a las redes sociales. En un comunicado compartido con "The Hollywood Reporter" se ha permitido romper su silencio y reflexionar con serenidad midiendo cada una de sus palabras. Además de pedir perdón, una vez más, ha confesado que durante este tiempo fue presa de “pensamientos oscuros: "Albergué pensamientos más oscuros que los que consideré en mis anteriores y no menos íntimas luchas personales. Y me pregunté a mí misma: si yo, con toda mi fuerza y preparación para lidiar con la rabia y el rechazo, estoy al límite, ¿qué le habría pasado a alguien con menos recursos emocionales para resistir estos ataques? De alguna manera, lo conseguí. Otros no habrían sobrevivido a este invierno brutal que estoy a punto de cerrar".

Toma la experiencia como una lección de vida. "He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores, especialmente cuando las mentiras y la falsedad proliferan en todas partes, y cuando todo lo que recibo es pura rabia, bullying flagrante, vejaciones, desprecio e incluso amenazas de muerte... Afortunadamente, he mantenido la poca cordura que me queda para ver la luz al final de este túnel de odio y entender que debo ser y hacerlo mejor, y corregir mis errores pasados".

Y continúa: "El dolor se volvió tan abrumador que contemplé lo impensable". Reconoce que dijo "cosas hirientes", fruto "del miedo, de mi propia ignorancia y mi propio dolor".

Gala de los Premios Oscar 2025 RICHARD HARBAUGH / AMPAS Agencia EFE

"En este último capítulo, en el que más se me ha expuesto y se ha hablado de mí, se crearon varias cuentas falsas en mi nombre para aumentar el dolor y la confusión", dice en el comunicado. "Se lanzaron acusaciones absurdas, incluso delirantes, sobre mí, las cuales dañaron mi espíritu profundamente. Las cosas escalaron hasta tal punto, y tan rápido, que ni siquiera podía respirar".

A pesar de todo, su balance es positivo: "Me encantó la ceremonia, sinceramente, la encontré muy disfrutable… Me habría gustado experimentarla con más normalidad, desde la felicidad de estar nominada, como soy ahora, una persona llena de amor, que pone toda su alma y todo su ser en el trabajo, y que se entrega a los demás". Después de este tiempo, su mayor sentimiento es de gratitud. "Me siento muy agradecida por volver y por cómo mis colegas y los profesionales de la industria de Hollywood me recibieron. Me siento agradecida a la Academia, a Netflix y a la producción".

La actriz está preparada para volver a trabajar y dice que tiene "varios proyectos" en marcha, entre ellos, la adaptación de "Las malas" de Camila Sosa Villada, una coproducción de Los Javis.