Día del Superviviente del Cáncer. Famosos que lo han compartido: “Igual la felicidad es que no te pase nada muy malo”

Cada primer domingo de junio se celebra el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, una efeméride muy significativa para recordar que, gracias a la investigación, los avances médicos y la detección temprana, cada vez más pacientes sobreviven al cáncer..

En hombres, los tres tumores más frecuentes entre los largos supervivientes son el de próstata, el colorrectal y el melanoma. En mujeres, el cáncer de mama, el de útero y el colorrectal.

Después de un tratamiento de cáncer, surgen dudas, temores y nuevos aspectos físicos, sociales, laborales, psicológicos y emocionales. Muchos famosos han compartido cómo ha sido su recuperación paulatina, ayudando con ello a romper el tabú que todavía persiste y visibilizando a qué se enfrenta un superviviente de cáncer una vez superada la enfermedad.

Ana Rosa Quintana: "El cáncer no te define como persona"

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo Gtres

En la mañana del 2 de noviembre de 2021, la presentadora, que hacía once años había superado la enfermedad, compartió con sus espectadores que le habían detectado un carcinoma en una mama y dejaba, de manera temporal, el programa porque necesitaba "un tratamiento intenso". "Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Está localizado y requiere un tratamiento intenso y tengo que estar alejada de estos platós y estos compañeros"

Regresó el 10 de octubre de 2022, agradecida, pletórica y con varios mensajes. Entre ellos, la necesidad de cambiar la narrativa. "La palabra lucha conlleva un discurso de triunfo o derrota y no es justo. No somos valientes ni heroínas. Somos mujeres con derecho a quejarnos, el cáncer no te define como persona ni como mujer. Cáncer no es un apellido, es una circunstancia que le puede pasar a cualquiera, es la vida".

Contó también su confianza en la ciencia. "No tuve en ningún momento un pensamiento negativo… Hay que confiar en los médicos y ha avanzado muchísimo todo. Es muy importante la actitud, la cabeza. Es importante mantenerse activos, el deporte y la alimentación. Y después, tener la suerte de tener un ambiente familiar que te apoye".

Belén Rodríguez: "Que no piense nadie que cáncer es igual a la muerte"

Belén Rodríguez De viernes

En noviembre de 2024, la colaboradora de televisión anunció que había decidido tomarse una baja médica por un tiempo para tratarse un tumor maligno de garganta. Aunque aún continúa, ha ido actualizando su proceso en redes sociales y con los amigos. "Ahora estoy muy triste y sensible porque durante toda la temporada he sido muy fuerte porque necesitaba curarme, pero ahora que todo ha terminado me ha dado un bajón", confesó a Emma García en el programa "Fiesta", feliz de reincorporarse a la vida, a pesar de esas primeras palabras.

"Yo antes -añadió-, sería por desconocimiento, cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir… He puesto todo, todo de mi parte. He dejado de fumar, que fumaba tres paquetes al día y he ido a hacer deporte todos los días. He tenido una alimentación súper sana, he tenido una actitud positiva porque me decían que podía tener bajones, pero no me podía hundir y he puesto todo, todo de mi parte. Que no piense la gente que cáncer es igual a muerte, que yo lo pensaba también pero afortunadamente ya no es así, pero hay que poner mucho de la parte de cada uno".

Julia Otero: "El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional"

Julia Otero Periodista radio Onda Cero. Se retira temporalmente para hacer frente el cancer qie padece Onda Cero Atresmedia

La locutora de radio fue diagnosticada de cáncer de colon en 2021. Después de once meses, regresó a la radio y fue compartiendo los resultados de sus revisiones, aunque siempre es cauta al hablar de recuperación: "Los pacientes oncológicos nunca dejamos atrás del todo la enfermedad. Solo me planteo metas cercanas. El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional".

Sara Carbonero: "Me ha hecho más valiente y disfrutona"

Sara Carbonero con look de punto. @alex.varo

La periodista padeció cáncer de ovarios en 2019, enfermedad de la que fue intervenida solo unos días después de que su entonces pareja, Iker Casillas, sufriera un infarto. A finales de 2024 habló abiertamente de la enfermedad durante la presentación de los premios ELLE for Hope, una gala solidaria creada para recaudar fondos destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otras.

"Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla". Hubo una época en la que no creía en nada, estaba enfadada con el mundo. “Perdí la fe, que ahora he recuperado. Pero ahora creo en la energía, en lo espiritual. El cáncer me ha hecho más valiente y disfrutona. Si tengo un buen día, lo disfruto el doble que quien no le haya visto las orejas al lobo".

Dani Rovira: "Igual la felicidad es que no te pase nada muy malo"

Dani Rovira, en la imagen, en el Festival de Málaga, hará un stand up con Netflix larazon EUROPA PRESS

El humorista malagueño comunicó en 2020 que padecía linfoma de Hodgkin. Después seis meses, el actor finalizó el tratamiento: "El primer día del resto de mi vida", anunció en redes sociales. Unos meses después del diagnóstico, reflexionó: "Igual la felicidad no es que te pasen cosas buenas, la felicidad es que no te pase nada muy malo". Y descubrió un nuevo enfoque vital: "Una experiencia así es una mierda, pero si no aprovechas la oportunidad para aprender y para crecer y revisarte un poco, es una oportunidad perdida. Si consigues salvarte, te cambia el prisma".