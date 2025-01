Julia Otero reflexiona sobre el cáncer: "El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional"

Julia Otero es una de las voces más escuchadas de nuestro país. Ha ganado varios premios Ondas y en 2022 fue incluida en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Toda una vida volcada en la comunicación hasta que en 2021, un bache en su salud le obligó a apartarse de los micrófonos. La gallega anunciaba que padecía cáncer de colon. Superada la enfermedad y reincorporada a las ondas, Otero ha recibido hace algunos días el Premio de Honor de la Comunicación de la Diputación de Barcelona, que recogió acompañada por su pareja, el doctor Josep Martínez, y la hija de ambos, Candela.

En una entrevista concedida a Pronto, Julia reconoce que no piensa en la jubilación y que "la radio me hace muy feliz y más ahora, que he conseguido trabajar cuatro días y descansar tres. Esta vida es buena para mi salud, que está muy bien. Con permiso de mis controles oncológicos, mi idea es seguir trabajando".

Sobre su experiencia con el cáncer, la periodista asegura que "es algo que aún tengo muy presente. Los pacientes oncológicos nunca dejamos atrás del todo la enfermedad. Paso controles cada tres meses y, hasta que no pasen 5 años, solo me planteo metas cercanas. El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional".