Ana Rosa Quintana sigue luchando contra el cáncer: su “medicación muy fuerte”

Ana Rosa Quintana siempre ha querido dejar claro que es pronto para sentenciar que le ha ganado la batalla al cáncer, pues aún sigue plantándole cara. Esta enfermedad le obligó a alejarse de los platós de televisión durante unos meses, pero regresó con las pilas cargadas y con la firme intención de recuperar su reinado en las mañanas de Telecinco. Eso sí, desde la cúpula de la cadena tenían otros planes para ella, que pasaban por trasladar su trono a las tardes. Lo hizo encantada, pero poniendo sobre la mesa una condición médica y es que los viernes se lo toma libra y deja su puesto a Fran Blanco. Son contadas las píldoras que comparte sobre su salud, pero nunca lo trata como si fuese un secreto, pues ahora ha compartido nuevos detalles sobre las revisiones a las que debe acudir y también el tratamiento que no puede olvidarse de tomar a día de hoy y que le hacen pensar a diario en el cáncer.

Ana Rosa Quintana Gtres

La presentadora de ‘TardeAR’ fue una de las invitadas de excepción de la cena benéfica orquestada por la Fundación Querer. Así, tras terminar su trabajo frente a las cámaras, se puso de gala para hacerse notar en el Hotel Westing Palace de Madrid, donde se dieron cita un gran número de rostros conocidos. Ella no era una más, pues se ha involucrado desde el principio en los proyectos de esta organización que velan por los niños más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social: “Yo he sido partícipe de este proyecto desde mucho antes de que existiera y de alguna manera me siento parte de él”, confesaba tras abandonar el photocall y enfrentarse a las preguntas de los reporteros.

En esta cita, Ana Rosa Quintana no tuvo problema alguno en actualizar la información sobre su batalla contra el cáncer. Aunque físicamente se la ve muy recuperada de su enfermedad y las baterías de pruebas a las que se somete están dando buenos resultados, lo cierto es que prefiere mantenerse cauta y poner el énfasis en que aún no puede considerarse fuera de todo peligro. El cáncer es una carrera de fondo y aunque ya encuentra la meta al final del camino, aún debe seguir a rajatabla las premisas marcadas por sus médicos: “Tengo revisiones cada tres meses y una medicación muy fuerte que tengo que mantener una serie de años”, detalla.

Ana Rosa Quintana Mediaset

Ana Rosa Quintana está radiante de felicidad. La salud le está dando un respiro, aunque le obligue a mantenerla siempre vigilada. También en el trabajo parece sentirse cómoda en su nueva franja laboral, especialmente por las facilidades que ha tenido para compaginar su batalla médica con la que se libra contra la competencia por ganarse el favor de la audiencia. Eso sí, para ella tan solo cuatro días a la semana, pues los viernes se los ha cogido libres para centrarse en su recuperación y disfrutar de su familia: “Todos los que hacemos magazines diarios de larga duración deberíamos hacerlo de lunes a jueves. Pero yo me lo cojo porque necesito descansar”, matiza.