El diario de Amilibia: "Método Rahola para curar fachas"

Podría ser una sección de «El Hormiguero»: ¿Y a ti qué te pone? Nuria Roca ya se lo ha contado a Pablo Motos: le pone su marido Juan del Val cuando está escribiendo, sobre todo en los aviones. ¿Se montarán un «Emmanuelle» en el puente aéreo? No es eso: «Es que, aclaró Nuria, Juan escribe mucho en los vuelos, es cuando más inspirado está».

No sé si llamar al colega para que me explique las claves, si en verdad el puntito está en que le pega muy fuerte a las teclas o en que cuando escribe no le hace ni puñetero caso a su Nuria «y a lo mejor eso, explicó ella, es lo que me pone más».

Pilar Rahola larazon

Pilar Rahola confesó en lo de Risto Mejide que ella y su pareja, Roberto Cerdán, rompieron cuatro camas en sus primeros años de pasión. «Ahora estamos más tranquilos», añadió. Pero no explicó qué les arrebataba para que estuvieran a punto de acabar con las existencias de Ikea. ¿La estelada? ¿Els segadors? ¿El 1 de octubre? No, parece que le ponen los fachas y su conversión a la causa. Roberto era muy del Partido Popular cuando lo conoció. «Es un poco facha, pero por un polvito no pasa nada», se dijo entonces. Gracias a su método para curar fachas, cuatro camas rotas después ya era independentista. No le han concedido aún la Cruz de Sant Jordi.

Al presidente Pedro Sánchez le pone Ana Botín y que Lambán le niegue tres veces y luego le abrace. El hermano de Isabel Díaz Ayuso le debe poner mucho a Ione Belarra: lleva su foto hasta en la camiseta. Y yo estoy tentado de invitar a mi vecina Elena a que me vea escribir, a ver qué pasa.

¿Lo considerará Irene Montero exhibicionismo machista/literario?