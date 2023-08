Diego Arrabal cambia de bando y sentencia a Antonio David: “Conmigo no juega nadie”

En su día fue uno de los que más crítico se mostró con Rocío Carrasco y, por ende, a favor de Antonio David Flores. Su postura incluso le costó su puesto de trabajo en “Viva la vida”, pero parece que Diego Arrabal empieza a mostrar ciertas reticencias al malagueño.

Incapaz de atraer la atención de las principales revistas del corazón o los programas de televisión, la ruptura del ex guardia civil y Marta Riesco ha dado pie a un intenso debate y flujo de informaciones en Youtube, y Diego Arrabal está empezando a percibir algunos comportamientos que no le sientan nada bien. En un vídeo publicado en su canal en la plataforma, el fotógrafo advierte a Flores y Riesco: “Conmigo no juega absolutamente nadie”.

Diego Arrabal durante su debut en 'Youtube' Youtube

Por lo visto, el que fuera colaborador de Telecinco ha sentido que buscan dirigir y controlar su discurso en lo que a la ruptura de Antonio David y Marta Riesco se refiere, y avisa de que no está dispuesto a consentirlo. “He respetado muchísimo y callado muchísimo, pero llega un momento que ya no. A mí, los correveidiles o los ‘tienes que decir esto’ no me van. Para eso, búscate otro canal, que sé que hay otros que te dan voz, pero aquí no”, espeta Arrabal.

El periodista gráfico insiste en que el relato de Flores y Riesco le huele a chamusquina, y revela que en su día ya se percató de que algo no cuadraba. “Esta historia no me gusta absolutamente nada. Nunca me han gustado las manipulaciones ni las mentiras. Hace tiempo me di cuenta de una cosa, pero lo dejé pasar porque pensé que serían cosas mías… Ahora, tengo la certeza”, explica, y repite: “Conmigo no juega nadie. Este canal no va a ser altavoz ni cómplice de nada ni nadie”.