El nuevo proyecto laboral de Marta Riesco fuera de España

La popularidad de Marta Riesco sigue creciendo como la espuma. Tanto es así, que incluso ha traspasado las fronteras de nuestro país y ha saltado el charco. La periodista ha sabido reinventarse después de su fulminante despido de Mediaset y, centrada en sus redes sociales, se ha ganado el título de influencer. Guste o no, lo cierto es que cada movimiento de la exreportera de "Fiesta" se convierte en noticia y despierta interés, y esto no ha pasado desapercibido por un medio de comunicación argentino, que le ha propuesto un jugoso proyecto laboral en el país de los tangos.

Tal y como ha desvelado Marta Riesco a través de sus redes sociales, la periodista se ha convertido en columnista de "Iberoshow", donde conoceremos su faceta como escritora. Después de una videollamada con los jefes del medio de Argentina, llegaron a un acuerdo y comienza este domingo 30 de julio. La expareja de Antonio David va a ser la nueva Carrie Bradshaw de Latinoamérica y no puede estar más feliz y emocionada por esta nueva oportunidad laboral. Después de darlo todo por perdido, Marta Riesco ha vuelto a hacerse un hueco en un medio de comunicación.

"Un día la cúpula se reúne, hacemos una videollamada. Veo que se conectan como 5 personas, me dicen que han hecho un estudio con Google basándose en las búsquedas sobre mí. Me dan los datos, me los envían. Flipaba porque no sabía que en Argentina podía interesarles", ha comenzado relatando la joven. "Me proponen algo que me hace mucha ilusión a la vez que mucha gracia. Es una columna íntima hablando de mis sentimientos y que tengo libre albedrio para hablar lo que quiero. Ser Marta Riesco que nunca. Me apasiona escribir y la verdad es que dije que sí. Hay que abrir nuevos caminos, me apetece mucho escribir sobre lo que me está pasando. Puedo ayudar a mucha gente. Que encontréis otra faceta. Mi primera columna saldrá el domingo, es muy íntima...hablo de bastantes cosas. Me he centrado en el viaje a Tenerife en el que me ha dado tiempo a pensar en muchas cosas", ha detallado sobre el proyecto.

Para terminar, Marta Riesco ha querido lanzar un mensaje a todos sus detractores: "Que os den, pero bien. Quedan muchas cosas y creo que la mayor parte de las cosas que estoy consiguiendo y que voy a conseguir se las debo a las redes sociales y a mi Instagram. Si hiciera caso a aquellas voces oscuras que me decían que era una friki y que se me había acabado la carrera hoy no estaría aquí".