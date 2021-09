Famosos

Diego Arrabal altera a los ‘fans’ de Rocío Carrasco con su debut en Youtube: “Antonio David es chulo pero no es agresivo”

Diego Arrabal ya se ha estrenado oficialmente en Youtube. El paparazzi y colaborador de Telecinco ha regalado a sus miles de seguidores dos horas y cuarto de informaciones y contenidos con llamadas de los usuarios incluidas: “Comienza la fiesta”, anunciaba el andaluz en la noche de este lunes.

“Aquí va a tener cabida todo el mundo, sin filtros y sin censura. Todo el que quiera va a poder llamar y contar o preguntar lo que quiera”, aseguraba Arrabal mientras confesaba los nervios que sentía por este nuevo proyecto: “Llevo muchos años en televisión pero sois muy pocos los que me conocéis de verdad. Tenía muchas ganas de hacer este canal para eso, para que me conozcáis”, deslizó el protagonista.

Durante una de las llamadas, y debatiendo sobre el que a día de hoy sigue siendo el tema más controvertido de la prensa del corazón, el ‘huracán Rocío Carrasco’ y las consecuencias que todo ello ha conllevado para la familia Flores-Moreno. Diego Arrabal, haciendo honor de la sinceridad que le caracteriza, afirmó lo siguiente: “Conozco mucho a Antonio David y siempre he dicho que era un chulo, y que incluso podía parecer prepotente, pero agresivo no”. Unas palabras que provocaron los aplausos de la mayoría de los presentes durante esta larga e intensa emisión.

Una retransmisión que ya cuenta con 60.000 reproducciones en tan solo unas horas y cuyos suscriptores de este canal ya rondan los 32.000. Una buena acogida en la que ha influido el grandísimo apoyo de la ya conocida por todos como ‘Marea Azul’, que la forman los seguidores de la familia Flores.

Diego Arrabal tratará, como no podía ser de otra manera, toda la temática que abordará a Rocío Carrasco y los conflictos que esta mantiene en su familia en la segunda parte de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. De hecho, hace unas semanas el paparazzi le mandó un mensaje a Rocío Carrasco en forma de propuesta: “Se me ha ocurrido ofrecerle una entrevista totalmente gratuita y sin vetos a Rocío Carrasco para que conteste a todo lo que se le pregunte y que también le puedan preguntar todos. Eso sí, tiene que ser totalmente gratuita” deslizó. Una proposición que por el momento no ha tenido respuesta alguna por parte de la heredera universal de Rocío Jurado.