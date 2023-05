Diego Arrabal, indignado con Rocío Carrasco tras su último encuentro: “Maleducada, ¿quién te crees?”

No es ningún secreto que Diego Arrabal no siente el más mínimo aprecio por Rocío Carrasco. A lo largo de su trayectoria televisiva, el fotógrafo se ha mostrado de lo más crítico con ella, y mantiene ese enfurecido tono también desde su canal de Youtube. A raíz de su último encuentro en Hinojosa del Duque, una pequeña localidad cordobesa en la que la hija de “La más grande” ejerció de presentadora del desfile de moda del diseñador José Perea, conocido por sus intervenciones en “Sálvame”, el fotógrafo ha vuelto a descargar su artillería más pesada contra ella, a quien acusa de ser una “maleducada”.

El otrora colaborador del extinto “Viva la vida” se queja del trato que Rocío Carrasco y el modista dieron a los medios, a los que evitaron a pesar de haberlos convocado para cubrir el desfile. “Rocío Carrasco, qué maleducada eres. No tengo calificativo. Ha hecho una cosa tan fea... Hemos estado en el pase de moda, que no sé si es un pase de moda o los carnavales, porque esto es un despropósito. Pero es muy feo lo que habéis hecho en Hinojosa del Duque”, comienza expresando un indignado Diego Arrabal.

Rocío Carrasco presenta un desfile de moda Gtres

Después, el paparazzo endurece aún más su tono y recurre a una expresión andaluza para describir el carácter de Rocío Carrasco: “Qué ‘malafollada’ tiene. Cómo pueden hacer venir a medios de comunicación, y no lo digo por mí, porque a mí no me ha invitado ella ni el ‘diseñadorcito’ este, pero, ¿cómo hacen venir a medios de comunicación para después salir por la puerta de atrás y no tener coño de salir por la puerta de adelante y contestar a los compañeros? Si quieres, a mí me vetas, pero contesta al resto”.

Además, Arrabal ha terminado su ataque comparando a Rocío Carrasco con su madre, uno de los alegatos que más puede molestar a la heredera universal de la artista. “¿Tú quién te crees que eres, chica? Qué mala educación, qué mala baba... Y qué maleducada. Igualito que tu madre Rocío Jurado. Tu madre iba a salir por la puerta de atrás… Tu madre, si no quería contestar, salía y decía que no iba a contestar y se le respetaba porque ella era una señora. Pero lo que has hecho tú y el amiguito diseñador, que no es nadie…”, concluía el extertuliano.