Gloria Camila recibe en su móvil esta provocadora imagen de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Ya han pasado varios años desde que Kiko Jiménez y Gloria Camila decidieron tomar caminos separados, pero parece que las tensiones entre ellos siguen a la orden del día. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado acaba de revelar que lleva meses recibiendo llamadas de parte de la familia de su exnovio, como Cristian Suescun, el hermano de Sofía Suescun, la actual pareja del excolaborador de “Sálvame”. Al parecer, la llamó la pasada Nochevieja “para felicitarme el año”, una toma de contacto que no hizo ni pizca de gracia a la influencer.

Además, Gloria Camila asegura que también ha recibido mensajes de parte del abuelo de Kiko Jiménez, que dice ser un gran admirador de su padre, Ortega Cano. “Yo le saqué a hombros una vez por la puerta grande, y lo volvería a hacer”, dice uno de los supuestos textos que supuestamente le ha hecho llegar.

Por si todo esto no fuera suficiente, Gloria Camila cuenta que su exsuegra también le ha enviado una serie de mensajes provocadores, hasta el punto de que adjuntó una imagen en la que aparecen su hermana Rocío Carrasco y Fidel Albiac, con quien no tiene ningún tipo de contacto desde hace años, junto a Kiko Jiménez, Sofía Suescun, el maestro Joao o Alba Carrillo, enemigos íntimos de Gloria Camila. “Mastica y traga”, dice junto a la fotografía.

Los mensajes provocadores que Gloria Camila recibe en su móvil Redes sociales

Un hostigamiento que ha sacado de sus casillas a Gloria Camila, que señala “la obsesión” que la familia de su exnovio tiene con ella incluso varios años después de la ruptura. “Son muy dados a provocar, ya no solo los hijos, también las madres, lo que no me esperaba es esta obsesión tan heavy que incluso me da miedo”, comenta molesta.