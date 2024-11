Don Juan Carlos, Paquirri y Cantora. Lolita sentencia qué ocurrió

Sin perder el sentido del humor, la cantante Lolita Flores intervino en el programa "¡De viernes!" con el fin de acallar, de una vez por todas, los rumores que le achacan una grave enfermedad. Sus palabras fueron rotundas: "Tengo 66 años. ¡No me matéis, por Dios! Si yo tuviese una enfermedad, ¿cómo no lo iba a contar? Tengo hijos, amigos, sobrinos, una tía en Valencia de 88 años… dejen de inventar. Yo de momento, y si Dios me da salud, no tengo esa enfermedad que dicen".

Una vez aclarado que tiene vida para rato, los colaboradores del programa pasaron a otros asuntos. El invitado estrella de la noche era Asraf Beno, el marido de Isa Pantoja, y, conocida su antigua amistad con la tonadillera, quisieron conocer su opinión sobre lo que está relatando la joven estas últimas semanas. "Conocí a Isa con dos o tres años, en la época de María del Monte. Si todo lo que cuenta es verdad, me parece horrible, algo denunciable, pero no soy quién para meterme en la vida de nadie".

Isa Pantoja y Kiko Rivera Vamos a ver

La cantante admitió que fueron amigas hace tiempo, de aquel vínculo ya no queda nada. "La última vez que le mandé un mensaje fue cuando murió su madre. Ella también estuvo conmigo muchas horas cuando murió la mía y se lo agradecí. Pero luego me operaron de cáncer de útero y no me llamó nadie. No existe ya relación… No puedo hablar de lo que no he vivido. Me imagino que ella lo hablará con su gente más allegada", aclaró.

Explicó también que era incapaz de pronunciarse sobre qué pudo motivar el cambio en Isabel Pantoja. "Las cabezas de la gente caminan solas. No me puedo meter en el pensamiento de nadie. Quizá le afectó la cárcel, la muerte de su madre… pudo cambiarla. Si me llamara, yo la escucharía. Pero no sé absolutamente nada de ella. No sé cómo está".

Por último, llegó la pregunta más tendenciosa. ¿Qué sabe Lolita del episodio que vincula a Don Juan Carlos con Cantora? En medio del huracán mediático a cuenta de las fotografías de Bárbara Rey, hace unas semanas saltó la noticia de un presunto aterrizaje del entonces Rey de España en la finca en la que residían Paquirri e Isabel Pantoja. Se habría presentado allí para hablar con el torero movido por "un ataque de celos", según la revista "Semana". "Directamente, cogió el helicóptero, no lo pilotó él. Llegó solo con el piloto, ni siquiera con un escolta. Aterrizó de repente y bajó del helicóptero preguntando por Paquirri ante los ojos atónitos de su hermano Riverita y algunos trabajadores de la finca".

Agustin Pantoja entrando a la finca Cantora en Medina Sidonia, 04 de noviembre de 2020. CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Frente a estas especulaciones, Lolita volvió a resolver muy tajante y con una amplia sonrisa: "El Rey nunca pisó Cantora. El tiempo que Paquirri estuvo en Cantora, os aseguro que allí no iba nadie".

A pesar de traqueobronquitis vírica que ha complicado en las últimas semanas su trabajo, hasta el punto de suspender algunas funciones de "Poncia", la actriz y cantante vive un estupendo momento profesional. Sigue cuidándose y midiendo su fuerza, pero triunfa sobre el escenario. "Me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro, ya estoy en buenas manos. Me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado: mi profesión y el cariño y admiración de la gente", explicó a través de un comunicado.

El director del Teatro Juan Bravo, Marco Antonio Costa, el director, Luis Luque; el diputado de Cultura, José María Bravo; la Actriz, Lolita; y el productor, Jesús Cimarro; ofrecen el estreno nacional de ‘Poncia’ Nacho Valverde Ical

Poncia es un espectáculo protagonizado por Lolita Flores y escrito y dirigido por Luis Luque, a partir de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El texto nace de las intervenciones del personaje de Poncia y las convierte en reflexión, en soliloquios, en diálogos con fantasmas y sombras.

El proyecto surgió tras conocer Luque la intención que José Carlos Plaza tenía de proponerle el papel de la criada a Lola Flores en su mítico montaje de 1984 cuando Miguel Narros dirigía el Teatro Español. No pudo ser por problemas de agenda y, casi cuarenta años después, lo retoma ahora su hija, Lolita Flores. "Mi madre se quedó con la pena de no interpretar a Poncia, pero algo de ella llevo yo dentro de mí y, si es verdad que la energía no muere, sino que se transforma, ella lo estará disfrutando", reflexionó hace un tiempo la actriz.