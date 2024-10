El problema de salud que impide a Lolita Flores cumplir con su trabajo: "Estoy triste, muy triste"

"Estoy triste, muy triste", con estas palabras Lolita Flores ha definido su estado de ánimo en rede sociales, tras haber tenido que anular una cita profesional importante debido a un problema de salud.

La artista triunfa en el teatro como protagonista de la obra "Poncia" , sin embargo este bache de salud le ha impedido representar la función en las ciudades alicantinas de Villena y de Elche.

La colaboradora de "TardeAR" ha compartido en su perfil de Instagram una foto de su personaje junto a un texto en el que expresa su dolor: "Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste de no poder hacer Poncia en Villena y en Elche por traqueobronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro", confiesa la artista.

Lolita ha comenzado ya un tratamiento que le permita su rápida recuperación. "Ya estoy en buenas manos, y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado, mi profesión y el cariño y admiración de la gente. Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren. Gracias y mil perdones pero una es humana... aunque a veces no lo parezca, sí lo soy", añade la cantante.

En noviembre de 2021, Lolita ya sufrió otro baño de salud. Entonces tuvo que cancelar esta misma función en el Teatro Español de Madrid. Entonces sufrió una indisposición pocas horas antes de comenzar la función.

En octubre de 2021, sufrió también un ataque de ciática que le obligó a suspender la obra "Llévame hasta el cielo". Y, hace más de una década, anunció que en una citología rutinaria le habían diagnosticado un carcinoma de útero, en el estadio dos de la enfermedad por la que tuvo que ser operada. Finalmente se recuperó.