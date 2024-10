Guillermo Furiase, tajante sobre la irrupción de su madre Lolita en la polémica del Rey Juan Carlos I: "Pasó hace 40 años"

La polémica que rodea al Rey Juan Carlos I en relación a la publicación de sus grabaciones con Bárbara Rey no hace más que crecer. Dejando a un lado su relación con la actriz, hay quien ha tirado del hilo para destapar otros episodios desconocidos de la vida del monarca que no le dejan en muy buen lugar.

Lo último en ver la luz hace referencia a un supuesto ataque de celos de don Juan Carlos I, que habría volado en helicóptero hasta la finca Cantora para advertir a su entonces propietario, el torero Francisco Rivera “Paquirri”, de que dejara de ver a Bárbara Rey. Una historia que indirectamente señala a la cantante Lolta Flores, puesto que en aquella época era ella la que mantenía una relación sentimental con el célebre diestro. ¿Le fue infiel, entonces, con la vedette?

Su hijo, Guillermo Furiase, ha sido tajante en este sentido y ha dejado claro que no tiene intención alguna de mojarse sobre un asunto relativo a hace más de dos décadas. “Es un pedazo de ‘pasopalabra’ con esto. Me parece absurdo que se hable de cosas que pasaron hace 40 años”, comienza diciendo el artista, que añade: “Hablar de la gente que ya no está me parece muy feo, pero bueno, ya está”.

Furiase se quiere mantener totalmente al margen de la polémica e invita a los reporteros a que acudan directamente a la protagonista, Lolita: “A mí no me preguntes estas cosas porque yo no había nacido. Preguntádselo a mi madre, ella sabe salir del paso muy bien”.

Guillermo Furiase, rotundo tras salir a la luz el nombre de Lolita por el 'affaire' de Paquirri y Bárbara Rey Europa Press

Sobre el supuesto hecho de que el Rey Juan Carlos I hubiera aterrizado en Cantora para hablar con Paquirri sobre Bárbara Rey, Guillermo Furiase solo comenta: “Pues muy bien por ellos, mira qué suerte, qué alegría”.

Las otras amantes del Rey

Amadeo Martínez Inglés, un alto mando del ejército retirado, escribió en su libro “El Rey de las 5.000 amantes” una serie de nombres que podrían corresponderse con otras amigas “especiales” de don Juan Carlos I.

Se encuentran también iniciales que encajan con nombres muy relevantes de la época, Raffaella Carrà, Paloma San Basilio e incluso la mismísima Diana de Gales. Cabe recordar que Lady Di y don Juan Carlos I coincidieron durante unas vacaciones en Mallorca en las que ella y el ahora Rey Carlos III se alojaron en Marivent, aunque la madre de los príncipes Guillermo y Harry no parecía guardar un buen recuerdo: “El primer viaje a Mallorca lo pasé entero con la cabeza en el váter. Lo detesté”.