Asraf Beno destapa quién hacía más trampas en Cantora y envía un mensaje a su mujer, Isa Pantoja

Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, se había mantenido hasta ahora en un segundo plano tras la desgarradora entrevista que protagonizó su mujer hace quince días en el programa "¡De viernes!". Sin embargo, ayer rompió su silencio, al menos parcialmente, acudiendo a este mismo programa para contar toda la verdad. No lo tenía fácil ante unos tertulianos que deseaban a toda costa cubrir algunas lagunas que van quedando a medida que hablan las personas que fueron testigos del trato que ha narrado la hija de la tonadillera sobre su adolescencia en Cantora.

La palabra que más remitió fue "terrible". Así es como califica cualquiera de los episodios que tuvo que vivir Isa Pantoja en Cantora hasta que se independizó. "Hay muchas más cosas. Es muy terrible, aunque ella suaviza unas cosas y otras las calla. Si algún día ella quiere hablar y puede, lo hará. Son temas terribles, pero le pertenecen a ella", advirtió.

"De Viernes" sube la tensión con los invitados que reavivarán la polémica de Isa Pantoja Telecinco

Emocionado y rompiendo a veces en llano, Asraf intentó describir el sufrimiento de su mujer, dejando claro que cualquier palabra se quedaba corta: "Me cuenta las cosas con tanto dolor… ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar?".

Aclaró, además, algunos momentos que le provocaron duras críticas tanto en el seno de la familia como en los medios de comunicación. Entre ellos, el calificativo que lanzó a Isa Pantoja sobre su familia política: "una familia de mierda". "Su hermano Kiko llegó a darme la razón, aunque sin darse él por aludido", contó con ironía. El entrevistado reconoció que sufrió cuando, al inicio de su relación, todos dudaban de sus intenciones y solo recibía muestras de desprecio en Cantora, si bien aclaró un aspecto que se ha expuesto en algunas ocasiones: su condición musulmana. "Quiero pensar que la condición musulmana de mi familia no ha motivado las críticas", expresó.

Isa Pantoja y Asraf Beno Gtres

No fue una noche fácil para el joven. Tuvo que revivir todo lo que hasta ahora ha relatado su mujer, así como el rechazo de Isabel Pantoja, que llegó a llamarle "garrapata", un apelativo que la cantante usó en repetidas ocasiones tras un episodio polémico en el que se vio cómo agarraba a Isa del brazo en una noche en la que no estaba en las mejore condiciones, según aclaró en público, y consideró que lo más oportuno era que no quedase expuesta ante las cámaras. "Quizá no fue el mejor modo, pero no hay nada cierto en todo lo que se insinuó después".

La tensión de la noche se alivió en dos momentos. Uno, cuando recordó las partidas de póquer en Cantora. "¿Quién hacía más trampas?", le preguntó una de las entrevistadoras. "Isabel, sin duda", respondió de inmediato con una sonrisa. El otro llegó al final de su participación en el programa con un emotivo mensaje hacia su esposa expresándole su amor incondicional para siempre y un bonito deseo: "A ver si aumentamos la familia y somos más para querererte".

Isa Pantoja y Asraf Beno Instagram

Asraf Beno nació en Ceuta el 23 de enero de 1996. Ganó un certamen de Míster Universo en Perú y ha trabajado como modelo, además de participar en algún reality televisivo.

Conoció a Isa en "Gran Hermano VIP 6", en 2018, y la conexión entre los dos marcó el inicio de su romance. Contrajeron matrimonio en 2023 en una notaría de Madrid, aunque luego lo celebraron en la Hacienda Al Baraka, en Alcalá de Guadaira. Su altura, 1,89, y su excelente fotogenia le han permitido desfilar en pasarelas y promocionar marcas de ropa conocidas. Como demostró anoche, con el tiempo ha ido ganando fluidez en su forma de expresarse y de zanjar sus sentimientos hacia la hija de la tonadillera.